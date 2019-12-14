Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Эмполи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =5 -8Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция
Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Читтаделла
|0:0
|16
|7
|5
|4
|18 - 17
|26
|3.
|Порденоне
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|16
|6
|6
|4
|19 - 14
|24
|5.
|Кьево
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|6.
|Перуджа
|15
|6
|5
|4
|19 - 20
|23
|7.
|Виртус Энтелла
|0:0
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|8.
|Кротоне
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|9.
|Асколи
|0:0
|16
|6
|4
|6
|24 - 20
|22
|10.
|Пескара
|0:0
|16
|6
|4
|6
|26 - 23
|22
|11.
|Эмполи
|0:0
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|0:0
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|0:0
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|16
|5
|2
|9
|17 - 27
|17
|18.
|Козенца
|15
|2
|8
|5
|17 - 18
|14
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
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