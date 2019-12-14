Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Эмполи
0' 34'
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
6
Криалезе
Карло
25
Marco
Toscano
23
Паолуччи
Андреа
14
Сеттембрини
Андреа
34
Скенетти
Андреа
20
Де
Лука
Мануэль
18
Claudio
Morra
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
3
Майетта
Доменико
4
Николау
Димитриос
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
10
Дези
Якопо
7
Leonardo
Mancuso
20
Ла
Гумина
Антонино
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция
Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эмполи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:3 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Читтаделла 0:0 16 7 5 4 18 - 17 26
3. Порденоне 15 7 4 4 22 - 17 25
4. Фрозиноне 0:0 16 6 6 4 19 - 14 24
5. Кьево 16 6 6 4 22 - 19 24
6. Перуджа 15 6 5 4 19 - 20 23
7. Виртус Энтелла 0:0 16 6 5 5 16 - 15 23
8. Кротоне 15 6 4 5 22 - 17 22
9. Асколи 0:0 16 6 4 6 24 - 20 22
10. Пескара 0:0 16 6 4 6 26 - 23 22
11. Эмполи 0:0 16 5 7 4 18 - 20 22
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 0:0 16 5 5 6 20 - 19 20
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 0:0 16 4 7 5 16 - 18 19
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 16 5 2 9 17 - 27 17
18. Козенца 15 2 8 5 17 - 18 14
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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