Италия: Серия B 2019-2020
Ливорно
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Армандо Пикки
Беневенто
0:1
13' ГолКрагль Оливер
26
Luka
Bogdan
24
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +5 =3 -12Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно
Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно
Беневенто Последние 20 матчей: +13 =4 -3Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто
Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|16
|10
|5
|1
|25 - 8
|35
|2.
|Фрозиноне
|16
|7
|5
|4
|21 - 14
|26
|3.
|Порденоне
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|4.
|Виртус Энтелла
|16
|7
|4
|5
|18 - 15
|25
|5.
|Читтаделла
|16
|7
|4
|5
|18 - 18
|25
|6.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|7.
|Кьево
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|8.
|Перуджа
|15
|6
|5
|4
|19 - 20
|23
|9.
|Кротоне
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|10.
|Пескара
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|11.
|Эмполи
|16
|5
|6
|5
|18 - 22
|21
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|16
|5
|2
|9
|17 - 27
|17
|18.
|Козенца
|15
|2
|8
|5
|17 - 18
|14
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|0:0
|16
|3
|3
|10
|12 - 21
|12
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