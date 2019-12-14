Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
13' Гол
Крагль Оливер
18'
35
Плиццари
Алессандро
26
Luka
Bogdan
21
Lorenzo
Gonnelli
6
Газбарро
Андреа
23
Морганелла
Мишель
15
Дель
Прато
Энрико
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
7
Марсура
Давиде
11
Murilo
Mendes
24
Fabio
Mazzeo
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
23
Антей
Лука
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
8
Тельо
Андрес
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
7
Крагль
Оливер
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
Ливорно
3-5-2
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

13'
0:1
Крагль Оливер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно
Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно
Беневенто Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто
Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ливорно 2:0 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Ливорно Серия B Беневенто 1:0 Ливорно Товарищеские матчи Ливорно 2:1 Беневенто Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 16 10 5 1 25 - 8 35
2. Фрозиноне 16 7 5 4 21 - 14 26
3. Порденоне 15 7 4 4 22 - 17 25
4. Виртус Энтелла 16 7 4 5 18 - 15 25
5. Читтаделла 16 7 4 5 18 - 18 25
6. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
7. Кьево 16 6 6 4 22 - 19 24
8. Перуджа 15 6 5 4 19 - 20 23
9. Кротоне 15 6 4 5 22 - 17 22
10. Пескара 16 6 3 7 26 - 25 21
11. Эмполи 16 5 6 5 18 - 22 21
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 16 4 7 5 16 - 18 19
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 16 5 2 9 17 - 27 17
18. Козенца 15 2 8 5 17 - 18 14
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 0:0 16 3 3 10 12 - 21 12
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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