Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Юве Стабия
0'
4' Желтая карточка
Бюхель Марсель
13'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
33
Риджионе
Микеле
3
Matteo
Cotali
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
40
Ди
Ноя
Джованни
10
Пуччарелли
Мануэль
27
Сетер
Дамир
24
Меджорини
Риккардо
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
20
Трост
Магнус
34
Сарторио
Адриано
3
Риччи
Джакомо
5
Giacomo
Calo
50
Бюхель
Марсель
19
Аддэ
Брайт
11
Alfredo
Bifulco
18
Luigi
Canotto
32
Francesco
Forte
I
Кьево
4-3-1-2
Юве Стабия
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Бюхель Марсель
10'
Эспозито Сальваторе
Оби Джоэл
 
10'
Родригес Алехандро
Сетер Дамир
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево
Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория
Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто
Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Порденоне 15 7 4 4 22 - 17 25
3. Читтаделла 15 7 4 4 18 - 17 25
4. Кьево 0:0 16 6 7 3 20 - 16 25
5. Фрозиноне 15 6 5 4 19 - 14 23
6. Перуджа 15 6 5 4 19 - 20 23
7. Кротоне 15 6 4 5 22 - 17 22
8. Виртус Энтелла 15 6 4 5 16 - 15 22
9. Асколи 15 6 3 6 24 - 20 21
10. Пескара 15 6 3 6 26 - 23 21
11. Эмполи 15 5 6 4 18 - 20 21
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 15 5 4 6 20 - 19 19
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 15 4 6 5 16 - 18 18
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 0:0 16 4 3 9 14 - 25 15
18. Козенца 15 2 8 5 17 - 18 14
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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