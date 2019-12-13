Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Юве Стабия
4' Желтая карточкаБюхель Марсель
27
Сетер
Дамир
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Колли ДжозефЗащитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево
Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =3 -12Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто
Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Порденоне
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|3.
|Читтаделла
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|4.
|Кьево
|0:0
|16
|6
|7
|3
|20 - 16
|25
|5.
|Фрозиноне
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|6.
|Перуджа
|15
|6
|5
|4
|19 - 20
|23
|7.
|Кротоне
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|8.
|Виртус Энтелла
|15
|6
|4
|5
|16 - 15
|22
|9.
|Асколи
|15
|6
|3
|6
|24 - 20
|21
|10.
|Пескара
|15
|6
|3
|6
|26 - 23
|21
|11.
|Эмполи
|15
|5
|6
|4
|18 - 20
|21
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|0:0
|16
|4
|3
|9
|14 - 25
|15
|18.
|Козенца
|15
|2
|8
|5
|17 - 18
|14
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
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