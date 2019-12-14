Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Бенито Стирпе
Пескара
28
Чано
Камилло
16
Mirko
Drudi
25
Крекко
Лука
24
Пепин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Читро НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =5 -7Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне
Пескара Последние 20 матчей: +8 =4 -8Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара
Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Читтаделла
|0:0
|16
|7
|5
|4
|18 - 17
|26
|3.
|Порденоне
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|16
|6
|6
|4
|19 - 14
|24
|5.
|Кьево
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|6.
|Перуджа
|15
|6
|5
|4
|19 - 20
|23
|7.
|Виртус Энтелла
|0:0
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|8.
|Кротоне
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|9.
|Асколи
|0:0
|16
|6
|4
|6
|24 - 20
|22
|10.
|Пескара
|0:0
|16
|6
|4
|6
|26 - 23
|22
|11.
|Эмполи
|0:0
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|0:0
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|0:0
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|16
|5
|2
|9
|17 - 27
|17
|18.
|Козенца
|15
|2
|8
|5
|17 - 18
|14
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
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