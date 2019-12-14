Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Пескара
0' 37'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
2
Дзампано
Франческо
7
Паганини
Лука
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
12
Кастари
Элхан
21
Виттурини
Давиде
16
Mirko
Drudi
6
Сконьямильо
Дженнаро
27
Дзаппа
Габриэле
31
Бузеллато
Массимилиано
37
Кастанос
Григорис
25
Крекко
Лука
8
Мемушай
Ледиан
24
Пепин
11
Галано
Кристиан
Фрозиноне
3-5-2
Пескара
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне
Пескара Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара
Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Фрозиноне 3:0 Пескара Серия B Пескара 3:3 Фрозиноне Серия B Пескара 2:0 Фрозиноне Кубок Фрозиноне 2:1 Пескара Серия B
Пескара 3:0 Фрозиноне Серия B Пескара 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Пескара Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Читтаделла 0:0 16 7 5 4 18 - 17 26
3. Порденоне 15 7 4 4 22 - 17 25
4. Фрозиноне 0:0 16 6 6 4 19 - 14 24
5. Кьево 16 6 6 4 22 - 19 24
6. Перуджа 15 6 5 4 19 - 20 23
7. Виртус Энтелла 0:0 16 6 5 5 16 - 15 23
8. Кротоне 15 6 4 5 22 - 17 22
9. Асколи 0:0 16 6 4 6 24 - 20 22
10. Пескара 0:0 16 6 4 6 26 - 23 22
11. Эмполи 0:0 16 5 7 4 18 - 20 22
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 0:0 16 5 5 6 20 - 19 20
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 0:0 16 4 7 5 16 - 18 19
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 16 5 2 9 17 - 27 17
18. Козенца 15 2 8 5 17 - 18 14
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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