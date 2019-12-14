Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Читтаделла
28' Желтая карточкаDomenico Frare
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
16
Вита
Алессио
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
29 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +8 =3 -9Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца
Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =4 -6Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза
Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона
Последние игры между собой
Асколи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Асколи 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Читтаделла 1:0 Асколи Серия B Асколи 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Читтаделла 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Читтаделла
|0:0
|16
|7
|5
|4
|18 - 17
|26
|3.
|Порденоне
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|16
|6
|6
|4
|19 - 14
|24
|5.
|Кьево
|16
|6
|6
|4
|22 - 19
|24
|6.
|Перуджа
|15
|6
|5
|4
|19 - 20
|23
|7.
|Виртус Энтелла
|0:0
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|8.
|Кротоне
|15
|6
|4
|5
|22 - 17
|22
|9.
|Асколи
|0:0
|16
|6
|4
|6
|24 - 20
|22
|10.
|Пескара
|0:0
|16
|6
|4
|6
|26 - 23
|22
|11.
|Эмполи
|0:0
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|12.
|Пиза
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|13.
|Специя
|0:0
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|0:0
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|16.
|Кремонезе
|15
|4
|5
|6
|10 - 17
|17
|17.
|Юве Стабия
|16
|5
|2
|9
|17 - 27
|17
|18.
|Козенца
|15
|2
|8
|5
|17 - 18
|14
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
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