Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Читтаделла
0'
28' Желтая карточка
Domenico Frare
34'
33
Леали
Никола
19
Падоин
Симоне
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
3
Д'Элия
Сальваторе
7
Michele
Cavion
6
Трояно
Микеле
30
Брлек
Петар
11
Нинкович
Никола
32
Ардеманьи
Маттео
9
Скамачча
Джанлука
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
15
Domenico
Frare
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Davide
Diaw
17
Marco
Rosafio
Асколи
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

28'
 
Domenico Frare

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца
Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза
Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона

Последние игры между собой

Асколи: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Читтаделла 2:2 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Асколи Серия B
Асколи 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Читтаделла 1:0 Асколи Серия B Асколи 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:3 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Асколи Кубок Читтаделла 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:2 Читтаделла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Читтаделла 0:0 16 7 5 4 18 - 17 26
3. Порденоне 15 7 4 4 22 - 17 25
4. Фрозиноне 0:0 16 6 6 4 19 - 14 24
5. Кьево 16 6 6 4 22 - 19 24
6. Перуджа 15 6 5 4 19 - 20 23
7. Виртус Энтелла 0:0 16 6 5 5 16 - 15 23
8. Кротоне 15 6 4 5 22 - 17 22
9. Асколи 0:0 16 6 4 6 24 - 20 22
10. Пескара 0:0 16 6 4 6 26 - 23 22
11. Эмполи 0:0 16 5 7 4 18 - 20 22
12. Пиза 15 5 5 5 20 - 19 20
13. Специя 0:0 16 5 5 6 20 - 19 20
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 0:0 16 4 7 5 16 - 18 19
16. Кремонезе 15 4 5 6 10 - 17 17
17. Юве Стабия 16 5 2 9 17 - 27 17
18. Козенца 15 2 8 5 17 - 18 14
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Domenico Frare получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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