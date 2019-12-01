Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Удинезе

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М
Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе
Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A
Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Удинезе 3:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Парма Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
8. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9. Торино Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
10. Милан Заявка 15 6 2 7 16 - 19 20
11. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Сассуоло Заявка 14 4 3 7 26 - 27 15
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 20 - 29 15
17. Сампдория Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12
18. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
19. Брешия Заявка 14 3 1 10 11 - 26 10
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Удинезе

    До начала игры, которая состоится 15.12.2019, осталось 2 дня 10 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе
    Ювентус
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Удинезе
    0% (0)
    2:0 Ювентус
    71.7% (33)
    2:1 Ювентус
    8.7% (4)
    3:0 Ювентус
    6.5% (3)
    3:1 Ювентус
    6.5% (3)
    4:0 Ювентус
    4.3% (2)
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