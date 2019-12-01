Италия: Серия A 2019-2020

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Кальяри
 
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Лацио

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри
Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри
Лацио Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж
Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Кальяри 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кальяри Серия A
Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кальяри Серия A Лацио 1:4 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Лацио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Парма Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
8. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9. Торино Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
10. Милан Заявка 15 6 2 7 16 - 19 20
11. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Сассуоло Заявка 14 4 3 7 26 - 27 15
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 20 - 29 15
17. Сампдория Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12
18. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
19. Брешия Заявка 14 3 1 10 11 - 26 10
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Лацио

    До начала игры, которая состоится 16.12.2019, осталось 2 дня 21 час 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Кальяри - Лацио
    Кальяри
    12.1% (8)
    Ничья
    24.2% (16)
    Лацио
    63.6% (42)
    1:2 Лацио
    47% (31)
    1:1 Ничья
    19.7% (13)
    2:1 Кальяри
    7.6% (5)
    0:2 Лацио
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
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