Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Лацио
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =7 -2Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Лечче 2:2 Кальяри
Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри
Лацио Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кальяри Серия A Лацио 1:4 Кальяри Серия A Кальяри 1:4 Лацио Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|8.
|Наполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|10.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 19
|20
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|26 - 27
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 29
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|19.
|Брешия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 26
|10
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
Кальяри
12.1% (8)
Ничья
24.2% (16)
Лацио
63.6% (42)
1:2 Лацио
47% (31)
1:1 Ничья
19.7% (13)
2:1 Кальяри
7.6% (5)
0:2 Лацио
4.5% (3)
2:2 Ничья
4.5% (3)
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