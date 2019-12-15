Италия: Серия A 2019-2020
Верона
0:1
Перерыв
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Торино
35' Желтая карточкаАмрабат Софьян
0:1
36' ГолАнсальди Кристиан
40' Желтая карточкаГюнтер Корай
21
Гюнтер
Корай
34
Эйна
Ола
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 ВеслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
35'
36'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =4 -9Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор
Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино
Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино
Последние игры между собой
Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|8.
|Торино
|1:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 21
|23
|9.
|Наполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 21
|21
|10.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 19
|20
|11.
|Верона
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|26 - 27
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 25
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
Верона
19.1% (27)
Ничья
51.8% (73)
Торино
29.1% (41)
1:1 Ничья
44.7% (63)
1:2 Торино
17.7% (25)
0:1 Торино
9.9% (14)
2:1 Верона
9.9% (14)
1:0 Верона
8.5% (12)
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