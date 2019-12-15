Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

47' Верона имеет хороший шанс забить.

47' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Верона

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Ринкон Томас из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Торино имеет хороший шанс забить.

41' Хорошая попытка от Дзадза Симоне , был неплохой удар, но вратарь спас

40' Гюнтер Корай получил желтую карточку от судьи

39' Торино имеет хороший шанс забить.

36' Г О О О О Л - Ансальди Кристиан изменил счет на табло!

35' Рефери не любит споров - именно за это Амрабат Софьян сейчас получил желтую

35' Удар от ворот произведет Верона

34' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Удар от ворот произведет Верона

28' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Базелли Даниэле из команды Торино плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

26' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Верона

26' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Торино , отменен из-за того, что мяч вышел за поле.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Г О О О О О Л! Торино забивает!

24' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Верона

22' Верди Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Ох, нехорошо это выглядит. Базелли Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кумбулла Мараш ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

19' Отличная игра от Цаканьи Маттиа из команды Верона . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

17' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хорошие скиллы дриблинга показывает Верди Симоне , обходя своих соперников

15' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

15' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Верона

12' Верди Симоне не смог попасть в створ ударом издали

10' Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Фараони Марко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Торино

7' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

7' Пространство открывается для Дзадза Симоне , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

6' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорошие скиллы дриблинга показывает Беренгер Алекс , обходя своих соперников

5' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Торино

2' Отличная игра от Цаканьи Маттиа из команды Верона . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Торино начинает с центра поля