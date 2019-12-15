Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Верона
0:1
Перерыв

Стадион:
Торино
0'
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35' Желтая карточка
Амрабат Софьян
0:1
36' Гол
Ансальди Кристиан
40' Желтая карточка
Гюнтер Корай
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
20
Цаканьи
Маттиа
10
Ди
Кармине
Самуэль
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
34
Эйна
Ола
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
Верона
3-4-2-1
Торино
3-4-2-1

Ход матча

24'
 
35'
Амрабат Софьян
 
36'
0:1
Ансальди Кристиан
(Верди Симоне)
40'
Гюнтер Корай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор
Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино
Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Верона 2:1 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A Торино 0:0 Верона Серия A Верона 2:2 Торино Серия A
Верона 1:3 Торино Серия A Торино 0:1 Верона Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A Торино 1:4 Верона Серия B Верона 1:3 Торино Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Парма Заявка 16 7 3 6 23 - 19 24
8. Торино 1:0 Заявка 16 7 2 7 19 - 21 23
9. Наполи Заявка 16 5 6 5 25 - 21 21
10. Милан Заявка 15 6 2 7 16 - 19 20
11. Верона 0:1 Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Сассуоло Заявка 14 4 3 7 26 - 27 15
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Сампдория Заявка 16 4 3 9 13 - 25 15
17. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
18. Брешия Заявка 15 4 1 10 14 - 26 13
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 17 - 31 11
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Верона 0:1 Торино
Верона
19.1% (27)
Ничья
51.8% (73)
Торино
29.1% (41)
1:1 Ничья
44.7% (63)
1:2 Торино
17.7% (25)
0:1 Торино
9.9% (14)
2:1 Верона
9.9% (14)
1:0 Верона
8.5% (12)
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