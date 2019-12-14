Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

31' Удар от ворот произведет Брешия

31' Лападула Джанлука нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

30' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Лечче

28' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Ндой Эмануэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Ндой Эмануэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

25' Альфонсо Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шахов Евгений из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Сабелли Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновлен

16' Ндой Эмануэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Шахов Евгений получил желтую карточку от судьи

15' Рисполи Андреа из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Майер Жан получает желтую карточку за неспортивное поведение

11' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

11' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Мангравити Массимилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

4' Удар от ворот произведет Лечче

4' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Брешия

3' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лечче начинает с центра поля