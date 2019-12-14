Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Марио Ригамонти
Лечче
11' Желтая карточкаМайер Жан
15' Желтая карточкаШахов Евгений
1:0
32' ГолЧансельор Джон
28
Ромуло
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
15'
32'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +8 =1 -11СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия
Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид
Лечче Последние 20 матчей: +4 =6 -10Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри
Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|8.
|Наполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|10.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 19
|20
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|14.
|Лечче
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 29
|16
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|26 - 27
|15
|16.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
|18.
|Брешия
|0:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 26
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
Брешия
46.5% (66)
Ничья
43.7% (62)
Лечче
9.9% (14)
1:1 Ничья
35.2% (50)
2:1 Брешия
22.5% (32)
1:0 Брешия
19.7% (28)
0:1 Лечче
4.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (6)
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