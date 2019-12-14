Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Лечче
0'
11' Желтая карточка
Майер Жан
15' Желтая карточка
Шахов Евгений
1:0
32' Гол
Чансельор Джон
33'
22
Альфонсо
Энрико
2
Сабелли
Стефано
19
Мангравити
Массимилиано
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
6
Ндой
Эмануэле
28
Ромуло
Соуза
45
Балотелли
Марио
11
Торрегросса
Эрнесто
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
13
Россеттини
Лука
39
Дель
Орко
Кристиан
27
Кальдерони
Марко
37
Майер
Жан
77
Тахцидис
Панайотис
23
Табанелли
Андреа
11
Шахов
Евгений
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Лападула
Джанлука
Брешия
4-3-1-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

11'
 
Майер Жан
15'
 
Шахов Евгений
30'
Шпалек Николас
Ндой Эмануэле
 
32'
Чансельор Джон
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +8 =1 -11
СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия
Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид
Лечче Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри
Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Лечче 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Лечче Серия B Брешия 2:2 Лечче Серия A Лечче 2:1 Брешия Серия A
Лечче 2:2 Брешия Серия B Брешия 1:0 Лечче Серия B Брешия 0:0 Лечче Серия B Лечче 1:2 Брешия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Парма Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
8. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9. Торино Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
10. Милан Заявка 15 6 2 7 16 - 19 20
11. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Лечче 0:0 Заявка 16 3 7 6 20 - 29 16
15. Сассуоло Заявка 14 4 3 7 26 - 27 15
16. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
17. Сампдория Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12
18. Брешия 0:0 Заявка 15 3 2 10 11 - 26 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 1:0 Лечче
Брешия
46.5% (66)
Ничья
43.7% (62)
Лечче
9.9% (14)
1:1 Ничья
35.2% (50)
2:1 Брешия
22.5% (32)
1:0 Брешия
19.7% (28)
0:1 Лечче
4.9% (7)
2:2 Ничья
4.2% (6)
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