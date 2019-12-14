Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хорошо играет на выходе Мерет Алекс - мяч в ее руках

51' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Инсинье Лоренцо пробил со штрафного прямо в стенку

50' После проверки VAR рефери поменял решение - Наполи не будет бить пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Парма

45' Как она упустила момент!?! Инсинье Лоренцо имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

45' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Жервиньо Куасси команды Парма пробила хорошо по воротам, но вратарь отбила, а потом мяч еще в штангу попал.

42' Хорошая попытка от Фабиан Руис , был неплохой удар, но вратарь спас

39' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Наполи

38' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Парма

35' Милик Аркадиуш не смог попасть в створ ударом издали

35' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Наполи

34' Барилла Антонио не смог попасть в створ ударом издали

34' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Парма

33' Как она упустила момент!?! Инсинье Лоренцо имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

33' Удар от ворот произведет Парма

30' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

27' Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Парма

27' Пространство открывается для Милик Аркадиуш , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

26' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Парма

24' Удар от ворот произведет Парма

24' Как она упустила момент!?! Зелиньски Петр имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

24' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Наполи

23' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Руй Мариу из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Дармиан Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

17' Удар от ворот произведет Парма

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Корнелиус Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Парма

14' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Парма

13' Зелиньски Петр не смог попасть в створ ударом издали

12' О, нет. Из многообещающей позиции Инсинье Лоренцо из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

11' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Зелиньски Петр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Жервиньо Куасси совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

8' Милик Аркадиуш из команды Наполи плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

7' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Калиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Г О О О О Л - Кулушевски Деян изменил счет на табло!

4' Кулибали Калиду ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

3' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Аллан Маркес ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

1' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля