Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
1:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Парма
0'
0:1
4' Гол
Кулушевски Деян
9' Желтая карточка
Жервиньо Куасси
63' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
1:1
64' Гол
Милик Аркадиуш
79' Желтая карточка
Мертенс Дрис
81'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
5
Аллан
Маркес
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
17
Барилла
Антонио
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Наполи
4-3-3
Парма
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Кулушевски Деян
(Корнелиус Андреас)
5'
Луперто Себастьяно
Кулибали Калиду
 
9'
 
Жервиньо Куасси
17'
 
Спрокати Маттиа
Корнелиус Андреас
63'
Мертенс Дрис
Аллан Маркес
 
63'
 
Гальоло Риккардо
64'
Милик Аркадиуш
(Мертенс Дрис)
1:1
66'
 
Грасси Альберто
Барилла Антонио
77'
 
Пеццелла Джузеппе
Спрокати Маттиа
79'
Лосано Ирвин
Инсинье Лоренцо
 
79'
Мертенс Дрис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи
Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма
Парма 2:0 Рома Фиорентина 1:1 Парма Парма 0:1 Верона Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма

Последние игры между собой

Наполи: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Парма 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Парма Серия A Парма 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A
Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Парма 1:1 Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
8. Наполи 1:1 Заявка 16 5 7 4 25 - 20 22
9. Торино Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
10. Милан Заявка 15 6 2 7 16 - 19 20
11. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Сассуоло Заявка 14 4 3 7 26 - 27 15
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
17. Брешия Заявка 15 4 1 10 14 - 26 13
18. Сампдория Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 1:1 Парма
Наполи
95.8% (138)
Ничья
3.5% (5)
Парма
0.7% (1)
2:0 Наполи
39.6% (57)
2:1 Наполи
33.3% (48)
3:1 Наполи
9.7% (14)
1:0 Наполи
6.9% (10)
3:0 Наполи
4.2% (6)
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