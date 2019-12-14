Италия: Серия A 2019-2020
0:1
4' ГолКулушевски Деян
9' Желтая карточкаЖервиньо Куасси
63' Желтая карточкаГальоло Риккардо
1:1
64' ГолМилик Аркадиуш
79' Желтая карточкаМертенс Дрис
22
Алвеш
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
-
98 ЛеандриньоНападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
63'
64'
1:1
79'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +7 =9 -4Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи
Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сампдория 0:1 Парма Парма 2:1 Фрозиноне Парма 0:1 Милан Болонья 2:2 Парма
Последние игры между собой
Наполи: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Парма
|1:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|8.
|Наполи
|1:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 20
|22
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|10.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 19
|20
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|26 - 27
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|17.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
|18.
|Сампдория
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
Наполи
95.8% (138)
Ничья
3.5% (5)
Парма
0.7% (1)
2:0 Наполи
39.6% (57)
2:1 Наполи
33.3% (48)
3:1 Наполи
9.7% (14)
1:0 Наполи
6.9% (10)
3:0 Наполи
4.2% (6)
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