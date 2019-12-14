Италия: Серия A 2019-2020

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Дженоа
0:0
Перерыв

Стадион:
Сампдория
0'
8' Желтая карточка
Гильоне Паоло
22' Желтая карточка
Кассата Франческо
26' Желтая карточка
Виейра Ронни
97
Раду
Йонуц
14
Бираски
Давиде
17
Ромеро
Кристиан
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
29
Кассата
Франческо
21
Радованович
Иван
33
Паяч
Марко
20
Шоне
Лассе
99
Пинамонти
Андреа
9
Санабрия
Антонио
1
Аудеро
Эмиль
18
Торсби
Мортен
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
12
Депаоли
Фабио
4
Виейра
Ронни
6
Экдаль
Олбин
7
Линетти
Кароль
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
Дженоа
3-4-1-2
Сампдория
4-4-2

Ход матча

8'
Гильоне Паоло
 
22'
Кассата Франческо
 
26'
 
Виейра Ронни
45'
 
Jeison Murillo1
Экдаль Олбин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе
Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Сампдория 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Сампдория Серия A
Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A Дженоа 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Парма Заявка 16 7 3 6 23 - 19 24
8. Наполи Заявка 16 5 6 5 25 - 21 21
9. Торино Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
10. Милан Заявка 15 6 2 7 16 - 19 20
11. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Сассуоло Заявка 14 4 3 7 26 - 27 15
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
17. Брешия Заявка 15 4 1 10 14 - 26 13
18. Сампдория 0:0 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
19. Дженоа 0:0 Заявка 16 2 6 8 17 - 30 12
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Сампдория
Дженоа
39.2% (56)
Ничья
45.5% (65)
Сампдория
15.4% (22)
1:1 Ничья
39.9% (57)
2:1 Дженоа
22.4% (32)
1:0 Дженоа
15.4% (22)
1:2 Сампдория
8.4% (12)
0:1 Сампдория
6.3% (9)
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