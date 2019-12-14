Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Сампдория остается без одного игрока, потому что Экдаль Олбин уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

46' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Экдаль Олбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

42' Удар от ворот произведет Дженоа

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Экдаль Олбин получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Экдаль Олбин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Рамирес Гастон пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

40' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Сампдория

38' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Сампдория

34' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Мурру Никола из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Депаоли Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Гильоне Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Депаоли Фабио из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Квальярелла Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Квальярелла Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Виейра Ронни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Удар от ворот произведет Сампдория

25' Отличная игра от Кришито Доменико из команды Дженоа . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Кассата Франческо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Удар от ворот произведет Сампдория

21' Плохо играет Коллей Омар - неудачный вынос, и мяч у соперниц

20' Удар от ворот произведет Дженоа

20' Паяч Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Хорошо играет на выходе Раду Йонуц - мяч в ее руках

19' Хорошие скиллы дриблинга показывает Рамирес Гастон , обходя своих соперников

18' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

17' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

12' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Гильоне Паоло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Кришито Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Кришито Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля