Италия: Серия A 2019-2020
Дженоа
0:0
Перерыв
Стадион: Луиджи Феррарис
Сампдория
8' Желтая карточкаГильоне Паоло
22' Желтая карточкаКассата Франческо
26' Желтая карточкаВиейра Ронни
97
Раду
Йонуц
33
Паяч
Марко
20
Шоне
Лассе
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Паяч МаркоПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лечче 2:2 Дженоа Дженоа 3:2 Асколи Дженоа 0:1 Торино СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
Монако 2:1 Дженоа Наполи 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа
Сампдория Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе
Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Сампдория Серия A Дженоа 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|8.
|Наполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 21
|21
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|10.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 19
|20
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|26 - 27
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|17.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
|18.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|19.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 30
|12
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
Дженоа
39.2% (56)
Ничья
45.5% (65)
Сампдория
15.4% (22)
1:1 Ничья
39.9% (57)
2:1 Дженоа
22.4% (32)
1:0 Дженоа
15.4% (22)
1:2 Сампдория
8.4% (12)
0:1 Сампдория
6.3% (9)
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