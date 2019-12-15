Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Болонья
2:1
Конец матча

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
12' Гол
Паласио Родриго
32' Желтая карточка
Пашалич Марио
2:0
53' Гол
Поли Андреа
2:1
60' Гол
Малиновский Руслан
62' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
71' Желтая карточка
Сансоне Никола
76' Желтая карточка
Паласио Родриго
86' Желтая карточка
Данило Ларанжера
88' Вторая желтая карточка
Данило Ларанжера
90'+5
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
5
Медель
Гари
16
Поли
Андреа
7
Орсолини
Риккардо
31
Джемаили
Блерим
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
21
Кастань
Тимоти
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
Болонья
4-2-3-1
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

12'
Паласио Родриго
1:0
32'
 
Пашалич Марио
53'
Поли Андреа
(Томиясу Такэхиро)
2:0
54'
 
Барроу Муса
Фройлер Ремо
60'
2:1
Малиновский Руслан
(Барроу Муса)
62'
Орсолини Риккардо
 
63'
Сванберг Маттиас
Медель Гари
 
63'
 
Хатебур Ханс
Кастань Тимоти
71'
Сансоне Никола
 
76'
Паласио Родриго
 
79'
Сантандер Федерико
Паласио Родриго
 
83'
 
Колли Эбрима
Муриэль Луис
86'
Данило Ларанжера
 
88'
Данило Ларанжера
 
90'
М'Байе Ибрахим
Орсолини Риккардо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма
Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб
Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
Аталанта: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Аталанта 4:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Аталанта Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Болонья Серия A
Аталанта 3:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 16 12 3 1 29 - 16 39
2. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 16 8 4 4 38 - 25 28
7. Парма Заявка 16 7 3 6 23 - 19 24
8. Торино Заявка 16 6 3 7 21 - 24 21
9. Милан Заявка 16 6 3 7 16 - 19 21
10. Наполи Заявка 16 5 6 5 25 - 21 21
11. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
12. Болонья Заявка 16 5 4 7 24 - 27 19
13. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 26 - 27 16
14. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 13 - 25 15
16. Удинезе Заявка 16 4 3 9 11 - 27 15
17. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
18. Брешия Заявка 15 4 1 10 14 - 26 13
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 17 - 31 11
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Аталанта
Болонья
7% (10)
Ничья
23.8% (34)
Аталанта
69.2% (99)
1:2 Аталанта
50.3% (72)
1:1 Ничья
16.1% (23)
0:1 Аталанта
7.7% (11)
2:2 Ничья
7.7% (11)
2:1 Болонья
4.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...