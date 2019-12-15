Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Болонья вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' После дальнего удара игрока из команды Аталанта мяч отражается вратарем

92' Удар от ворот произведет Аталанта

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Сванберг Маттиас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

90' Удар от ворот произведет Болонья

88' УДАЛЕНИЕ! - Данило Ларанжера получает красную карточку после второй желтой

88' Орсолини Риккардо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

88' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Удар от ворот произведет Болонья

87' Пространство открывается для Барроу Муса , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

87' Плохо играет Скорупски Лукаш - неудачный вынос, и мяч у соперниц

87' Плохо играет Сантандер Федерико - неудачный вынос, и мяч у соперниц

87' После штрафного удара,который нанес Малиновский Руслан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

86' Данило Ларанжера получил желтую карточку от судьи

85' Удар от ворот произведет Болонья

84' Толой Рафаэл из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Муриэль Луис уходит с поля и его заменяет Эбрима Колли

83' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Аталанта

80' Отличная игра от Сантандер Федерико из команды Болонья . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

79' Удар от ворот произведет Болонья

79' Как она упустила момент!?! Барроу Муса имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

78' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

76' Рефери не любит споров - именно за это Паласио Родриго сейчас получил желтую

76' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Хатебур Ханс из команды Аталанта плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

74' Малиновский Руслан из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Болонья имеет хороший шанс забить.

73' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Болонья

71' Рефери не любит споров - именно за это Сансоне Никола сейчас получил желтую

71' Пространство открывается для Малиновский Руслан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

71' Муриэль Луис из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Аталанта имеет хороший шанс забить.

67' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Паласио Родриго из команды Болонья плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

66' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Орсолини Риккардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Медель Гари из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Г О О О О Л - Малиновский Руслан изменил счет на табло!

60' Аталанта имеет хороший шанс забить.

59' Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Болонья

55' Пространство открывается для Муриэль Луис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

53' Поли Андреа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Болонья

52' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Болонья имеет хороший шанс забить.

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сансоне Никола , обходя своих соперников

48' Удар от ворот произведет Болонья

48' Муриэль Луис не смог попасть в створ ударом издали

47' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля