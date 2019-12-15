Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
2:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Аталанта
1:0
12' ГолПаласио Родриго
32' Желтая карточкаПашалич Марио
2:0
53' ГолПоли Андреа
2:1
60' ГолМалиновский Руслан
62' Желтая карточкаОрсолини Риккардо
71' Желтая карточкаСансоне Никола
76' Желтая карточкаПаласио Родриго
86' Желтая карточкаДанило Ларанжера
88' Вторая желтая карточкаДанило Ларанжера
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
11
Фройлер
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:0
32'
53'
2:0
60'
71'
76'
86'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 10
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма
Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб
Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 11
Аталанта: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 4
Аталанта 3:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Аталанта Серия A Болонья 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Болонья Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|29 - 16
|39
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|38 - 25
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 24
|21
|9.
|Милан
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 19
|21
|10.
|Наполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 21
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 27
|19
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|26 - 27
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 25
|15
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 27
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
Болонья
7% (10)
Ничья
23.8% (34)
Аталанта
69.2% (99)
1:2 Аталанта
50.3% (72)
1:1 Ничья
16.1% (23)
0:1 Аталанта
7.7% (11)
2:2 Ничья
7.7% (11)
2:1 Болонья
4.2% (6)
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