Италия: Серия A 2019-2020

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Милан
 
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Стадион:
Сассуоло

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан
Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио
Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль

Последние игры между собой

Милан: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:4 Милан Серия A Милан 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Милан Серия A
Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 12 2 1 31 - 13 38
2. Ювентус Заявка 15 11 3 1 26 - 15 36
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
5. Рома Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 37 - 23 28
7. Парма Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
8. Наполи Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9. Торино Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
10. Милан Заявка 15 6 2 7 16 - 19 20
11. Верона Заявка 15 5 3 7 14 - 17 18
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 22 - 26 16
13. Фиорентина Заявка 15 4 4 7 19 - 23 16
14. Сассуоло Заявка 14 4 3 7 26 - 27 15
15. Удинезе Заявка 15 4 3 8 10 - 24 15
16. Лечче Заявка 15 3 6 6 20 - 29 15
17. Сампдория Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12
18. Дженоа Заявка 15 2 5 8 17 - 30 11
19. Брешия Заявка 14 3 1 10 11 - 26 10
20. СПАЛ 2013 Заявка 15 2 3 10 9 - 22 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сассуоло

    До начала игры, которая состоится 15.12.2019, осталось 2 дня 10 часов 12 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Милан - Сассуоло
    Милан
    93.2% (41)
    Ничья
    4.5% (2)
    Сассуоло
    2.3% (1)
    2:0 Милан
    34.1% (15)
    2:1 Милан
    31.8% (14)
    1:0 Милан
    22.7% (10)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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