Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +7 =3 -10Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан
Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио
Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль
Последние игры между собой
Милан: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 9
Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|31 - 13
|38
|2.
|Ювентус
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 15
|36
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 15
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|37 - 23
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|8.
|Наполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|10.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 19
|20
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|14 - 17
|18
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 26
|16
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|26 - 27
|15
|15.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 24
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 29
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 30
|11
|19.
|Брешия
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|11 - 26
|10
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 22
|9
Милан
93.2% (41)
Ничья
4.5% (2)
Сассуоло
2.3% (1)
2:0 Милан
34.1% (15)
2:1 Милан
31.8% (14)
1:0 Милан
22.7% (10)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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