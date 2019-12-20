Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Коне Панайотис
30' Желтая карточка
Циглер Патрик
38' Желтая карточка
Швеглер Пирмин
61' Желтая карточка
Connor Pain
1:0
79' Гол
Циглер Патрик
1:1
87' Гол
Калвер Аарон
90'+6
1
Лопар
Даниэль
33
Tate
Russell
34
Циглер
Патрик
6
Юрман
Мэттью
5
Георгиевски
Даниэль
19
Швеглер
Пирмин
27
Йебоа
Кваме
9
Мюллер
Николай
17
Keanu
Baccus
7
Mitchell
Duke
14
Майер
Александр
1
Курто
Филип
3
Хэмилл
Брендан
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
12
Dario
Jertec
27
Jerry
Skotadis
2
Калвер
Аарон
23
Диаманти
Алессандро
8
Коне
Панайотис
11
Connor
Pain
18
Бериша
Бесарт
Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед

Ход матча

22'
 
Коне Панайотис
30'
Циглер Патрик
 
38'
Швеглер Пирмин
 
40'
 
Max Burgess
Коне Панайотис
61'
 
Connor Pain
73'
 
Dylan Pierias
Бериша Бесарт
79'
Циглер Патрик
(Keanu Baccus)
1:0
85'
 
Valentino Yuel
Эндрю Дуранте
87'
1:1
Калвер Аарон
(Connor Pain)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 9 8 0 1 22 - 8 24
2. Мельбурн Сити 9 6 1 2 20 - 14 19
3. Вестерн Юнайтед 11 5 2 4 14 - 12 17
4. Аделаида Юнайтед 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Перт Глори 9 3 3 3 12 - 10 12
6. Веллингтон Феникс 9 3 2 4 11 - 12 11
7. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 2 5 10 - 14 11
8. Мельбурн Виктори 10 2 3 5 9 - 14 9
9. Ньюкасл Джетс 8 2 2 4 8 - 14 8
10. Брисбен Роар 9 2 2 5 9 - 15 8
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 7 - 13 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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