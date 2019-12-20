Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Вестерн Юнайтед
22' Желтая карточкаКоне Панайотис
30' Желтая карточкаЦиглер Патрик
38' Желтая карточкаШвеглер Пирмин
61' Желтая карточкаConnor Pain
1:0
79' ГолЦиглер Патрик
1:1
87' ГолКалвер Аарон
33
Tate
Russell
27
Йебоа
Кваме
17
Keanu
Baccus
22
Гюлюм
Эрсан
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Tate RussellЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Tarek ElrichЗащитник
- Защитник
-
35 Mohamed Adam
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
-
-
-
-
30 Ryan Scott
Ход матча
22'
30'
38'
61'
79'
1:0
87'
1:1
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =2 -11Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|9
|8
|0
|1
|22 - 8
|24
|2.
|Мельбурн Сити
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Перт Глори
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|6.
|Веллингтон Феникс
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|8.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|10.
|Брисбен Роар
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
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