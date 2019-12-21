Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
0:2
Перерыв
Стадион: ААМИ Парк
Мельбурн Виктори
0:1
15' ГолТойвонен Ола
0:2
41' ГолТойвонен Ола
22
Гуд
Кёртис
20
Adrian
Luna
11
Нун
Крэйг
18
Баша
Мигьен
10
Круз
Робби
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Jay Barnett
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
15'
0:1
41'
0:2
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:2 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 5:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 4:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Мельбурн Сити
|0:2
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|15 - 11
|15
|5.
|Перт Глори
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|6.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|7.
|Мельбурн Виктори
|2:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|10.
|Брисбен Роар
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
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