Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
0:2
Перерыв

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
0:1
15' Гол
Тойвонен Ола
0:2
41' Гол
Тойвонен Ола
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Harrison
Delbridge
22
Гуд
Кёртис
3
Scott
Jamieson
20
Adrian
Luna
6
Брилланте
Джошуа
34
Conor
Metcalfe
8
Javier
Cabrera
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
20
Лоуренс
Том
II
24
Anthony
Lesiotis
4
Доначи
Джеймс
5
Хогланд
Тим
21
Траоре
Адама
IV
18
Баша
Мигьен
6
Броксхэм
Ли
9
Нэббаут
Эндрю
17
Элвис
Камсоба
10
Круз
Робби
11
Тойвонен
Ола
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Ход матча

15'
0:1
Тойвонен Ола
(Нэббаут Эндрю)
41'
0:2
Тойвонен Ола

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Перт Глори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:2 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 5:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 4:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 10 8 1 1 24 - 10 25
2. Мельбурн Сити 0:2 10 6 1 3 20 - 16 19
3. Вестерн Юнайтед 11 5 2 4 14 - 12 17
4. Аделаида Юнайтед 8 5 0 3 15 - 11 15
5. Перт Глори 9 3 3 3 12 - 10 12
6. Веллингтон Феникс 10 3 3 4 13 - 14 12
7. Мельбурн Виктори 2:0 11 3 3 5 11 - 14 12
8. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 2 5 10 - 14 11
9. Ньюкасл Джетс 8 2 2 4 8 - 14 8
10. Брисбен Роар 9 2 2 5 9 - 15 8
11. Сентрал Кост Маринерз 8 2 1 5 7 - 13 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...