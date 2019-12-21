Италия: Серия B 2019-2020

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Читтаделла
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Кьево
0'
1:0
31' Гол в свои ворота
Matteo Cotali
33' Желтая карточка
Christian Mora2
44' Желтая карточка
Ди Ноя Джованни
51' Желтая карточка
Адорни Давиде
58'
1
Палеари
Альберто
2
Christian
Mora2
18
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
7
Andrea
Bussaglia
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Davide
Diaw
29
Целар
Жан
32
Michele
Nardi
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
33
Риджионе
Микеле
3
Matteo
Cotali
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
40
Ди
Ноя
Джованни
20
Родригес
Алехандро
24
Меджорини
Риккардо
25
Виньято
Эмануэль
Читтаделла
4-3-1-2
Кьево
4-3-3

Ход матча

31'
Matteo Cotali
1:0
33'
Christian Mora2
 
44'
 
Ди Ноя Джованни
46'
 
Джорджевич Филип
Родригес Алехандро
51'
Адорни Давиде
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла
Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла
Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Кьево 1:0 Читтаделла Товарищеские матчи Кьево 2:2 Читтаделла Товарищеские матчи Кьево 0:0 Читтаделла Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 16 11 4 1 27 - 8 37
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Читтаделла 1:0 17 8 4 5 19 - 18 28
4. Фрозиноне 16 7 5 4 21 - 14 26
5. Виртус Энтелла 0:0 17 7 5 5 18 - 15 26
6. Кротоне 2:1 17 7 4 6 26 - 21 25
7. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
8. Кьево 0:1 17 6 6 5 22 - 20 24
9. Перуджа 0:0 17 6 6 5 20 - 22 24
10. Пиза 16 6 5 5 23 - 20 23
11. Салернитана 1:1 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Эмполи 1:1 17 5 7 5 19 - 23 22
13. Пескара 16 6 3 7 26 - 25 21
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 1:0 17 6 2 9 18 - 27 20
17. Венеция 0:1 17 4 7 6 16 - 19 19
18. Козенца 16 2 8 6 18 - 20 14
19. Трапани 16 3 4 9 16 - 30 13
20. Ливорно 1:2 17 3 2 12 13 - 25 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Ди Ноя Джованни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Christian Mora получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    ГООООООООЛ - Matteo Cotali очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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