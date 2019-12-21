Италия: Серия B 2019-2020
Читтаделла
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Кьево
1:0
31' Гол в свои воротаMatteo Cotali
33' Желтая карточкаChristian Mora2
44' Желтая карточкаДи Ноя Джованни
51' Желтая карточкаАдорни Давиде
29
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
31'
1:0
33'
44'
51'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла
Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла
Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Кьево: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|16
|11
|4
|1
|27 - 8
|37
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Читтаделла
|1:0
|17
|8
|4
|5
|19 - 18
|28
|4.
|Фрозиноне
|16
|7
|5
|4
|21 - 14
|26
|5.
|Виртус Энтелла
|0:0
|17
|7
|5
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Кротоне
|2:1
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|7.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|8.
|Кьево
|0:1
|17
|6
|6
|5
|22 - 20
|24
|9.
|Перуджа
|0:0
|17
|6
|6
|5
|20 - 22
|24
|10.
|Пиза
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|11.
|Салернитана
|1:1
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Эмполи
|1:1
|17
|5
|7
|5
|19 - 23
|22
|13.
|Пескара
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|1:0
|17
|6
|2
|9
|18 - 27
|20
|17.
|Венеция
|0:1
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|18.
|Козенца
|16
|2
|8
|6
|18 - 20
|14
|19.
|Трапани
|16
|3
|4
|9
|16 - 30
|13
|20.
|Ливорно
|1:2
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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