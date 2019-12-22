Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Асколи
0'
11' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
22' Желтая карточка
Бассоли Алессандро
24' Желтая карточка
Нинкович Никола
26'
22
Ди
Грегорио
Микеле
5
Фольякко
Алессандро
26
Бассоли
Алессандро
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
30
Roberto
Zammarini
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
10
Кьяретти
Лукас
9
Luca
Strizzolo
13
Чурриа
Патрик
33
Леали
Никола
19
Падоин
Симоне
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
3
Д'Элия
Сальваторе
30
Брлек
Петар
6
Трояно
Микеле
7
Michele
Cavion
11
Нинкович
Никола
9
Скамачча
Джанлука
32
Ардеманьи
Маттео
Порденоне
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

11'
 
Гравильон Эндрю
22'
Бассоли Алессандро
 
24'
 
Нинкович Никола

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа
Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи
Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 17 12 4 1 28 - 8 40
2. Порденоне 0:0 17 8 5 4 24 - 18 29
3. Фрозиноне 17 7 5 5 21 - 15 26
4. Перуджа 17 7 5 5 22 - 22 26
5. Читтаделла 17 7 5 5 19 - 19 26
6. Асколи 0:0 17 7 4 6 25 - 20 25
7. Кротоне 17 7 4 6 26 - 21 25
8. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
9. Кьево 17 6 7 4 23 - 20 25
10. Пиза 17 6 5 6 24 - 23 23
11. Салернитана 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Пескара 17 6 4 7 27 - 26 22
13. Эмполи 17 5 7 5 19 - 23 22
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 17 6 2 9 19 - 27 20
17. Венеция 17 4 7 6 16 - 20 19
18. Козенца 17 3 8 6 21 - 21 17
19. Трапани 17 3 5 9 17 - 31 14
20. Ливорно 17 3 2 12 13 - 25 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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