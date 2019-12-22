Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Дачия-Арена
Асколи
11' Желтая карточкаГравильон Эндрю
22' Желтая карточкаБассоли Алессандро
24' Желтая карточкаНинкович Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mattia Ronco
-
-
-
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
11'
24'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа
Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи
Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|17
|12
|4
|1
|28 - 8
|40
|2.
|Порденоне
|0:0
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|3.
|Фрозиноне
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|4.
|Перуджа
|17
|7
|5
|5
|22 - 22
|26
|5.
|Читтаделла
|17
|7
|5
|5
|19 - 19
|26
|6.
|Асколи
|0:0
|17
|7
|4
|6
|25 - 20
|25
|7.
|Кротоне
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|8.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|9.
|Кьево
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|10.
|Пиза
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|11.
|Салернитана
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Пескара
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|13.
|Эмполи
|17
|5
|7
|5
|19 - 23
|22
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|17.
|Венеция
|17
|4
|7
|6
|16 - 20
|19
|18.
|Козенца
|17
|3
|8
|6
|21 - 21
|17
|19.
|Трапани
|17
|3
|5
|9
|17 - 31
|14
|20.
|Ливорно
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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