Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Венеция
0'
1:0
1' Гол
Alfredo Bifulco
58' Желтая карточка
Бюхель Марсель
59'
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
31
Фацио
Паскуале
20
Трост
Магнус
3
Риччи
Джакомо
50
Бюхель
Марсель
19
Аддэ
Брайт
4
Боатенг
Кингсли
32
Francesco
Forte
I
11
Alfredo
Bifulco
30
Alessandro
Mallamo
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Marco
Modolo
3
Nicolo
Casale
32
Pietro
Ceccaroni
6
Сучиу
Сергиу
16
Luca
Antonio
Fiordilino
5
Antonio
Junior
Vacca
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
20
Ди
Мариано
Франческо
Юве Стабия
4-3-3
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

1'
Alfredo Bifulco
(Витиелло Роберто)
1:0
58'
Бюхель Марсель
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана
Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла
Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция
Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 16 11 4 1 27 - 8 37
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Читтаделла 1:0 17 8 4 5 19 - 18 28
4. Фрозиноне 16 7 5 4 21 - 14 26
5. Виртус Энтелла 0:0 17 7 5 5 18 - 15 26
6. Кротоне 2:1 17 7 4 6 26 - 21 25
7. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
8. Кьево 0:1 17 6 6 5 22 - 20 24
9. Перуджа 0:0 17 6 6 5 20 - 22 24
10. Пиза 16 6 5 5 23 - 20 23
11. Салернитана 1:1 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Эмполи 1:1 17 5 7 5 19 - 23 22
13. Пескара 16 6 3 7 26 - 25 21
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 1:0 17 6 2 9 18 - 27 20
17. Венеция 0:1 17 4 7 6 16 - 19 19
18. Козенца 16 2 8 6 18 - 20 14
19. Трапани 16 3 4 9 16 - 30 13
20. Ливорно 1:2 17 3 2 12 13 - 25 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Alfredo Bifulco бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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