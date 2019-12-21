Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Венеция
1:0
1' ГолAlfredo Bifulco
58' Желтая карточкаБюхель Марсель
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
1'
58'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =3 -12Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана
Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла
Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция
Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|16
|11
|4
|1
|27 - 8
|37
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Читтаделла
|1:0
|17
|8
|4
|5
|19 - 18
|28
|4.
|Фрозиноне
|16
|7
|5
|4
|21 - 14
|26
|5.
|Виртус Энтелла
|0:0
|17
|7
|5
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Кротоне
|2:1
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|7.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|8.
|Кьево
|0:1
|17
|6
|6
|5
|22 - 20
|24
|9.
|Перуджа
|0:0
|17
|6
|6
|5
|20 - 22
|24
|10.
|Пиза
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|11.
|Салернитана
|1:1
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Эмполи
|1:1
|17
|5
|7
|5
|19 - 23
|22
|13.
|Пескара
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|1:0
|17
|6
|2
|9
|18 - 27
|20
|17.
|Венеция
|0:1
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|18.
|Козенца
|16
|2
|8
|6
|18 - 20
|14
|19.
|Трапани
|16
|3
|4
|9
|16 - 30
|13
|20.
|Ливорно
|1:2
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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