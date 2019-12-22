Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Козенца
0' 4'
1
Гори
Стефано
15
Айя
Рамзи
30
Alessandro
De
Vitis
I
33
Бенедетти
Симоне
2
Samuele
Birindelli
5
Luca
Verna
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
23
Francesco
Lisi
21
Пинато
Марко
9
Москарделли
Давиде
33
Pietro
Perina
5
Ricardo
Idda
23
Salvatore
Monaco
II
18
Matteo
Legittimo
2
Angelo
Corsi
21
Mirko
Bruccini
6
Бро
Жереми
11
Tommaso
D'Orazio
17
Машаш
Зинедин
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
Пиза
3-5-1-1
Козенца
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза
Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина
Козенца Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца
Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца 0:0 Пиза Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 17 12 4 1 28 - 8 40
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Фрозиноне 17 7 5 5 21 - 15 26
4. Перуджа 17 7 5 5 22 - 22 26
5. Читтаделла 17 7 5 5 19 - 19 26
6. Кротоне 17 7 4 6 26 - 21 25
7. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
8. Кьево 17 6 7 4 23 - 20 25
9. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Пиза 0:0 17 6 6 5 23 - 20 24
11. Салернитана 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Пескара 0:0 17 6 4 7 26 - 25 22
13. Эмполи 17 5 7 5 19 - 23 22
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 17 6 2 9 19 - 27 20
17. Венеция 17 4 7 6 16 - 20 19
18. Козенца 0:0 17 2 9 6 18 - 20 15
19. Трапани 0:0 17 3 5 9 16 - 30 14
20. Ливорно 17 3 2 12 13 - 25 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...