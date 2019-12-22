Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Козенца
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
21
Пинато
Марко
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Elia Giani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +8 =6 -6Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза
Козенца Последние 20 матчей: +3 =9 -8Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца
Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция
Последние игры между собой
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|17
|12
|4
|1
|28 - 8
|40
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Фрозиноне
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|4.
|Перуджа
|17
|7
|5
|5
|22 - 22
|26
|5.
|Читтаделла
|17
|7
|5
|5
|19 - 19
|26
|6.
|Кротоне
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|7.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|8.
|Кьево
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|9.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Пиза
|0:0
|17
|6
|6
|5
|23 - 20
|24
|11.
|Салернитана
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Пескара
|0:0
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|13.
|Эмполи
|17
|5
|7
|5
|19 - 23
|22
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|17.
|Венеция
|17
|4
|7
|6
|16 - 20
|19
|18.
|Козенца
|0:0
|17
|2
|9
|6
|18 - 20
|15
|19.
|Трапани
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 30
|14
|20.
|Ливорно
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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