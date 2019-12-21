Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Карло Кастеллани
Салернитана
18' Желтая карточкаКийине Софиан
26' Желтая карточкаSamuele Ricci
0:1
38' ГолЛомбарди Кристиано
45' Желтая карточкаКаро Андреас
1:1
45' ГолЛа Гумина Антонино
16
Каро
Андреас
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Торренте Винченцо
Ход матча
18'
26'
38'
45'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи
Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =4 -7Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана
Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|16
|11
|4
|1
|27 - 8
|37
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Читтаделла
|1:0
|17
|8
|4
|5
|19 - 18
|28
|4.
|Фрозиноне
|16
|7
|5
|4
|21 - 14
|26
|5.
|Виртус Энтелла
|0:0
|17
|7
|5
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Кротоне
|2:1
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|7.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|8.
|Кьево
|0:1
|17
|6
|6
|5
|22 - 20
|24
|9.
|Перуджа
|0:0
|17
|6
|6
|5
|20 - 22
|24
|10.
|Пиза
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|11.
|Салернитана
|1:1
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Эмполи
|1:1
|17
|5
|7
|5
|19 - 23
|22
|13.
|Пескара
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|1:0
|17
|6
|2
|9
|18 - 27
|20
|17.
|Венеция
|0:1
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|18.
|Козенца
|16
|2
|8
|6
|18 - 20
|14
|19.
|Трапани
|16
|3
|4
|9
|16 - 30
|13
|20.
|Ливорно
|1:2
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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