Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Салернитана
0'
18' Желтая карточка
Кийине Софиан
26' Желтая карточка
Samuele Ricci
0:1
38' Гол
Ломбарди Кристиано
45' Желтая карточка
Каро Андреас
1:1
45' Гол
Ла Гумина Антонино
60'
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
3
Майетта
Доменико
6
Романьоли
Симоне
31
Пиррелло
Роберто
16
Фраттези
Давиде
28
Samuele
Ricci
25
Бандинелли
Филиппо
11
Байрами
Недим
7
Leonardo
Mancuso
20
Ла
Гумина
Антонино
12
Alessandro
Micai
16
Каро
Андреас
4
Мильорини
Марко
26
Pierluigi
Pinto
27
Дзичек
Патрык
25
Ломбарди
Кристиано
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
23
Майстро
Фабио
13
Кийине
Софиан
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
Эмполи
4-3-1-2
Салернитана
3-1-4-2

Ход матча

18'
 
Кийине Софиан
26'
Samuele Ricci
 
38'
0:1
Ломбарди Кристиано
(Гондо Седрик)
45'
 
Каро Андреас
45'
Ла Гумина Антонино
(Байрами Недим)
1:1
46'
 
Биллонг Жан-Клод
Pierluigi Pinto

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи
Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи
Салернитана Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи Юве Стабия 2:0 Салернитана
Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Эмполи 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 5:2 Салернитана Серия B Салернитана 1:0 Эмполи Серия B
Эмполи 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 0:1 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 16 11 4 1 27 - 8 37
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Читтаделла 1:0 17 8 4 5 19 - 18 28
4. Фрозиноне 16 7 5 4 21 - 14 26
5. Виртус Энтелла 0:0 17 7 5 5 18 - 15 26
6. Кротоне 2:1 17 7 4 6 26 - 21 25
7. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
8. Кьево 0:1 17 6 6 5 22 - 20 24
9. Перуджа 0:0 17 6 6 5 20 - 22 24
10. Пиза 16 6 5 5 23 - 20 23
11. Салернитана 1:1 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Эмполи 1:1 17 5 7 5 19 - 23 22
13. Пескара 16 6 3 7 26 - 25 21
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 1:0 17 6 2 9 18 - 27 20
17. Венеция 0:1 17 4 7 6 16 - 19 19
18. Козенца 16 2 8 6 18 - 20 14
19. Трапани 16 3 4 9 16 - 30 13
20. Ливорно 1:2 17 3 2 12 13 - 25 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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