Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Трапани
16
Mirko
Drudi
24
Пепин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mbala NzolaНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +7 =4 -9Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе
Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара
Трапани Последние 20 матчей: +5 =5 -10Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани
Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани
Последние игры между собой
Пескара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Трапани: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|17
|12
|4
|1
|28 - 8
|40
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Фрозиноне
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|4.
|Перуджа
|17
|7
|5
|5
|22 - 22
|26
|5.
|Читтаделла
|17
|7
|5
|5
|19 - 19
|26
|6.
|Кротоне
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|7.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|8.
|Кьево
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|9.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Пиза
|0:0
|17
|6
|6
|5
|23 - 20
|24
|11.
|Салернитана
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Пескара
|0:0
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|13.
|Эмполи
|17
|5
|7
|5
|19 - 23
|22
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|17.
|Венеция
|17
|4
|7
|6
|16 - 20
|19
|18.
|Козенца
|0:0
|17
|2
|9
|6
|18 - 20
|15
|19.
|Трапани
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 30
|14
|20.
|Ливорно
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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