Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Пескара
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Трапани
0' 7'
12
Кастари
Элхан
3
Дель
Гроссо
Кристиано
16
Mirko
Drudi
13
Чофани
Маттео
6
Сконьямильо
Дженнаро
31
Бузеллато
Массимилиано
20
Luca
Palmiero
8
Мемушай
Ледиан
11
Галано
Кристиан
24
Пепин
29
Gennaro
Borrelli
12
Карнесекки
Марко
38
Страндберг
Стефан
25
Форнасьер
Микеле
6
Stefano
Scognamillo
37
Fausto
Grillo
28
Колпани
Андреа
5
Anthony
Taugourdeau
33
Marco
Moscati
17
Луперини
Грегорио
32
Петтинари
Стефано
14
Бьябьяни
Джонатан
Пескара
4-3-2-1
Трапани
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе
Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара
Трапани Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани
Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани

Последние игры между собой

Пескара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Трапани: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Трапани 1:1 Пескара Серия B Пескара 2:0 Трапани Серия B Пескара 1:2 Трапани Серия B Трапани 0:3 Пескара Серия B
Трапани 2:4 Пескара Серия B Пескара 0:0 Трапани Серия B Пескара 0:1 Трапани Серия B Трапани 2:2 Пескара Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 17 12 4 1 28 - 8 40
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Фрозиноне 17 7 5 5 21 - 15 26
4. Перуджа 17 7 5 5 22 - 22 26
5. Читтаделла 17 7 5 5 19 - 19 26
6. Кротоне 17 7 4 6 26 - 21 25
7. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
8. Кьево 17 6 7 4 23 - 20 25
9. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Пиза 0:0 17 6 6 5 23 - 20 24
11. Салернитана 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Пескара 0:0 17 6 4 7 26 - 25 22
13. Эмполи 17 5 7 5 19 - 23 22
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 17 6 2 9 19 - 27 20
17. Венеция 17 4 7 6 16 - 20 19
18. Козенца 0:0 17 2 9 6 18 - 20 15
19. Трапани 0:0 17 3 5 9 16 - 30 14
20. Ливорно 17 3 2 12 13 - 25 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...