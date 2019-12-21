Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Кротоне
2:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ливорно
0'
8' Желтая карточка
Морганелла Мишель
0:1
12' Гол
Маррас Мануэль
14' Желтая карточка
Марроне Лука
23' Желтая карточка
Морелли Габриэле
1:1
23' Гол
Куомо Джузеппе
25' Желтая карточка
Крочата Джованни
2:1
26' Гол
Крочата Джованни
36' Желтая карточка
Сими Нванкво
59'
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
7
Мустаккьо
Маттиа
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
23
Маццотта
Антонио
25
Сими
Нванкво
30
Junior
Messias
35
Плиццари
Алессандро
19
Морелли
Габриэле
21
Lorenzo
Gonnelli
42
Бобен
Матия
23
Морганелла
Мишель
29
Рокка
Микеле
8
Лучи
Андреа
34
Davide
Agazzi
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
24
Fabio
Mazzeo
Кротоне
3-5-2
Ливорно
3-5-2

Ход матча

8'
 
Морганелла Мишель
12'
0:1
Маррас Мануэль
(Davide Agazzi)
14'
Марроне Лука
 
23'
 
Морелли Габриэле
23'
Куомо Джузеппе
1:1
25'
Крочата Джованни
 
26'
Крочата Джованни
(Junior Messias)
2:1
36'
Сими Нванкво
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне
Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи
Ливорно Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани
Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Ливорно: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Кротоне 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 0:1 Кротоне Серия B Ливорно 0:1 Кротоне Кубок Ливорно 0:0 Кротоне Серия B
Кротоне 3:0 Ливорно Серия B Кротоне 1:0 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Кротоне Серия B Ливорно 1:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Ливорно Серия B Ливорно 1:2 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Ливорно Серия B Кротоне 0:3 Ливорно Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 16 11 4 1 27 - 8 37
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Читтаделла 1:0 17 8 4 5 19 - 18 28
4. Фрозиноне 16 7 5 4 21 - 14 26
5. Виртус Энтелла 0:0 17 7 5 5 18 - 15 26
6. Кротоне 2:1 17 7 4 6 26 - 21 25
7. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
8. Кьево 0:1 17 6 6 5 22 - 20 24
9. Перуджа 0:0 17 6 6 5 20 - 22 24
10. Пиза 16 6 5 5 23 - 20 23
11. Салернитана 1:1 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Эмполи 1:1 17 5 7 5 19 - 23 22
13. Пескара 16 6 3 7 26 - 25 21
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 1:0 17 6 2 9 18 - 27 20
17. Венеция 0:1 17 4 7 6 16 - 19 19
18. Козенца 16 2 8 6 18 - 20 14
19. Трапани 16 3 4 9 16 - 30 13
20. Ливорно 1:2 17 3 2 12 13 - 25 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...