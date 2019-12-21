Италия: Серия B 2019-2020
8' Желтая карточкаМорганелла Мишель
0:1
12' ГолМаррас Мануэль
14' Желтая карточкаМарроне Лука
23' Желтая карточкаМорелли Габриэле
1:1
23' ГолКуомо Джузеппе
25' Желтая карточкаКрочата Джованни
2:1
26' ГолКрочата Джованни
36' Желтая карточкаСими Нванкво
34
Марроне
Лука
25
Сими
Нванкво
42
Бобен
Матия
29
Рокка
Микеле
24
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
15 Mateo Itrak
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
12'
0:1
14'
23'
23'
1:1
25'
26'
36'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +8 =4 -8Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне
Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи
Ливорно Последние 20 матчей: +4 =3 -13Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани
Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Ливорно: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|16
|11
|4
|1
|27 - 8
|37
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Читтаделла
|1:0
|17
|8
|4
|5
|19 - 18
|28
|4.
|Фрозиноне
|16
|7
|5
|4
|21 - 14
|26
|5.
|Виртус Энтелла
|0:0
|17
|7
|5
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Кротоне
|2:1
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|7.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|8.
|Кьево
|0:1
|17
|6
|6
|5
|22 - 20
|24
|9.
|Перуджа
|0:0
|17
|6
|6
|5
|20 - 22
|24
|10.
|Пиза
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|11.
|Салернитана
|1:1
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Эмполи
|1:1
|17
|5
|7
|5
|19 - 23
|22
|13.
|Пескара
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|1:0
|17
|6
|2
|9
|18 - 27
|20
|17.
|Венеция
|0:1
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|18.
|Козенца
|16
|2
|8
|6
|18 - 20
|14
|19.
|Трапани
|16
|3
|4
|9
|16 - 30
|13
|20.
|Ливорно
|1:2
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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