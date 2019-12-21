Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Кальяри
0'
30' Желтая карточка
Пизакане Фабио
1:0
39' Гол
Де Пауль Родриго
54' Желтая карточка
Рог Марко
60'
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
38
Мандрагора
Роландо
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
15
Ласанья
Кевин
1
Рафаэл
Биттенкур
24
Фараго
Паоло
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
21
Ионице
Артур
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
Удинезе
3-5-2
Кальяри
4-3-2-1

Ход матча

30'
 
Пизакане Фабио
39'
Де Пауль Родриго
(Фофана Секо)
1:0
46'
 
Пеллегрини Лука
Ликояннис Хараламбос
54'
 
Рог Марко
60'
 
Черри Альберто
Симеоне Джованни

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе
Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Кальяри 1:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Кальяри Серия A
Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Удинезе 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
2. Интер Милан Заявка 16 12 3 1 32 - 14 39
3. Лацио Заявка 16 11 3 2 38 - 16 36
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Кальяри 0:1 Заявка 17 8 5 4 32 - 22 29
6. Аталанта Заявка 16 8 4 4 38 - 25 28
7. Парма Заявка 16 7 3 6 23 - 19 24
8. Торино Заявка 16 6 3 7 21 - 24 21
9. Милан Заявка 16 6 3 7 16 - 19 21
10. Наполи Заявка 16 5 6 5 25 - 21 21
11. Сассуоло Заявка 16 5 4 7 28 - 27 19
12. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
13. Болонья Заявка 16 5 4 7 24 - 27 19
14. Удинезе 1:0 Заявка 17 5 3 9 12 - 27 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
18. Брешия Заявка 16 4 1 11 14 - 28 13
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 17 - 31 11
20. СПАЛ 2013 Заявка 16 2 3 11 10 - 25 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Кальяри
Удинезе
43.6% (61)
Ничья
35.7% (50)
Кальяри
20.7% (29)
1:1 Ничья
32.1% (45)
2:1 Удинезе
19.3% (27)
1:0 Удинезе
17.1% (24)
1:2 Кальяри
11.4% (16)
0:1 Кальяри
6.4% (9)
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