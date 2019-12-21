Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Дачия-Арена
Кальяри
30' Желтая карточкаПизакане Фабио
1:0
39' ГолДе Пауль Родриго
54' Желтая карточкаРог Марко
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
24
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca Gotti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
39'
1:0
54'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья Лацио 3:0 Удинезе
Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кальяри 1:2 Лацио Сассуоло 2:2 Кальяри Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Лечче 2:2 Кальяри Кальяри 5:2 Фиорентина Аталанта 0:2 Кальяри Кальяри 3:2 Болонья Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Удинезе 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 14
|39
|3.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 22
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|38 - 25
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 24
|21
|9.
|Милан
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 19
|21
|10.
|Наполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 21
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 27
|19
|12.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|13.
|Болонья
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 27
|19
|14.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 27
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 28
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 25
|9
Удинезе
43.6% (61)
Ничья
35.7% (50)
Кальяри
20.7% (29)
1:1 Ничья
32.1% (45)
2:1 Удинезе
19.3% (27)
1:0 Удинезе
17.1% (24)
1:2 Кальяри
11.4% (16)
0:1 Кальяри
6.4% (9)
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