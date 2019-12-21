Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Хорошо играет на выходе Рафаэл Биттенкур - мяч в ее руках

46' Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Удинезе

43' Хорошо играет на выходе Муссо Хуан - мяч в ее руках

42' Удар от ворот произведет Кальяри

42' Пространство открывается для Окака Стефано , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' Хорошие скиллы дриблинга показывает Окака Стефано , обходя своих соперников

39' Г О О О О Л - Де Пауль Родриго изменил счет на табло!

37' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хорошо играет на выходе Рафаэл Биттенкур - мяч в ее руках

34' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хорошо играет на выходе Рафаэл Биттенкур - мяч в ее руках

31' Великолепное видение игры демонстрирует Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

31' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Пизакане Фабио получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' ШТАНГА! Гол почти забит, Наингголан Раджа нанесла удар, но мяч попал в штангу!

25' Хорошие скиллы дриблинга показывает Наингголан Раджа , обходя своих соперников

24' Удар от ворот произведет Удинезе

24' Пространство открывается для Рог Марко , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

23' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Удинезе

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Мандрагора Роландо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

19' Удар от ворот произведет Кальяри

19' Пространство открывается для Ласанья Кевин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

17' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

17' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Де Пауль Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Де Пауль Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Кальяри

5' Что за промах! У Трост-Эконг Виллиам была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

5' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Удар от ворот произведет Удинезе

4' Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

2' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля