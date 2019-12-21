Италия: Серия A 2019-2020
Торино
1:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
СПАЛ 2013
1:0
4' ГолРинкон Томас
24' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
41' Желтая карточкаБремер Глейсон
1:1
42' ГолСтрефецца Габриэль
42' Желтая карточкаСиригу Сальваторе
56' Вторая желтая карточкаБремер Глейсон
63' Желтая карточкаВалоти Матиа
68' Желтая карточкаРоша Игор II
71' Желтая карточкаМиссироли Симоне
34
Эйна
Ола
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
99
Бериша
Этрит
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
41'
42'
56'
63'
68'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +7 =4 -9Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан
Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона
Последние игры между собой
Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Кальяри
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|38 - 25
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|8.
|Торино
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|9.
|Милан
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 19
|21
|10.
|Наполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 21
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 27
|19
|12.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|13.
|Болонья
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 27
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 28
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 35
|11
|20.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 26
|10
Торино
97.2% (137)
Ничья
2.1% (3)
СПАЛ 2013
0.7% (1)
2:1 Торино
38.3% (54)
2:0 Торино
26.2% (37)
1:0 Торино
23.4% (33)
3:1 Торино
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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