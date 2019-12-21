Италия: Серия A 2019-2020

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Торино
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
4' Гол
Ринкон Томас
24' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
41' Желтая карточка
Бремер Глейсон
1:1
42' Гол
Стрефецца Габриэль
42' Желтая карточка
Сиригу Сальваторе
56' Вторая желтая карточка
Бремер Глейсон
63' Желтая карточка
Валоти Матиа
68' Желтая карточка
Роша Игор II
71' Желтая карточка
Миссироли Симоне
71'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
34
Эйна
Ола
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
40
Томович
Ненад
21
Стрефецца
Габриэль
7
Миссироли
Симоне
8
Валоти
Матиа
19
Куртич
Ясмин
3
Роша
Игор
II
37
Петанья
Андреа
43
Палоски
Альберто
Торино
3-4-2-1
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

4'
Ринкон Томас
(Бремер Глейсон)
1:0
24'
Ансальди Кристиан
 
41'
Бремер Глейсон
 
42'
1:1
Стрефецца Габриэль
42'
Сиригу Сальваторе
 
44'
Лашальт Диего
Ансальди Кристиан
 
56'
Бремер Глейсон
 
62'
Мейте Суалихо
Беренгер Алекс
 
63'
 
Валоти Матиа
68'
 
Роша Игор II
69'
 
Мурджа Алессандро
Валоти Матиа
71'
 
Миссироли Симоне

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан
Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Рома 3:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Брешия СПАЛ 2013 5:1 Лечче Интер Милан 2:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона

Последние игры между собой

Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
СПАЛ 2013 0:0 Торино Серия A Торино 1:0 СПАЛ 2013 Серия A Торино 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:2 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 16 11 3 2 38 - 16 36
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
6. Аталанта Заявка 16 8 4 4 38 - 25 28
7. Парма Заявка 16 7 3 6 23 - 19 24
8. Торино 1:1 Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
9. Милан Заявка 16 6 3 7 16 - 19 21
10. Наполи Заявка 16 5 6 5 25 - 21 21
11. Сассуоло Заявка 16 5 4 7 28 - 27 19
12. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
13. Болонья Заявка 16 5 4 7 24 - 27 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
18. Брешия Заявка 16 4 1 11 14 - 28 13
19. Дженоа Заявка 17 2 5 10 17 - 35 11
20. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 17 2 4 11 11 - 26 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 1:1 СПАЛ 2013
Торино
97.2% (137)
Ничья
2.1% (3)
СПАЛ 2013
0.7% (1)
2:1 Торино
38.3% (54)
2:0 Торино
26.2% (37)
1:0 Торино
23.4% (33)
3:1 Торино
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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