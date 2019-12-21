Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эйна Ола из команды Торино пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошая попытка от Петанья Андреа , был неплохой удар, но вратарь спас

45' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Рефери не любит споров - именно за это Сиригу Сальваторе сейчас получил желтую

42' Г О О О О Л - Стрефецца Габриэль забивает!

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Бремер Глейсон получил желтую карточку от судьи

40' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Ринкон Томас бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

38' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Лукич Саша нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

34' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Белотти Андреа нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Ционек Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Беренгер Алекс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

28' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Куртич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ансальди Кристиан получил желтую карточку от судьи

23' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Торино

23' Что за промах! У Палоски Альберто была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

22' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Стрефецца Габриэль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

19' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

17' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Белотти Андреа наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

16' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Удар от ворот произведет Торино

14' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Торино имеет хороший шанс забить.

7' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Ринкон Томас изменил счет на табло!

4' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля