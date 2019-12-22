Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Лечче
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Болонья
0' 3'
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
27
Кальдерони
Марко
4
Петриччоне
Якопо
77
Тахцидис
Панайотис
23
Табанелли
Андреа
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
30
Бабакар
Хоума
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
4
Денсвил
Стефано
16
Поли
Андреа
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
Лечче
4-3-1-2
Болонья
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче
Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья
Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Лечче 0:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лечче Серия A Лечче 0:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Лечче Серия A
Болонья 2:1 Лечче Серия A Лечче 0:0 Болонья Серия A Лечче 0:0 Болонья Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 16 11 3 2 38 - 16 36
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Аталанта Заявка 17 9 4 4 43 - 25 31
6. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
7. Парма Заявка 16 7 3 6 23 - 19 24
8. Наполи Заявка 16 5 6 5 25 - 21 21
9. Торино Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
10. Милан Заявка 17 6 3 8 16 - 24 21
11. Сассуоло Заявка 16 5 4 7 28 - 27 19
12. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
13. Болонья Заявка 16 5 4 7 24 - 27 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
18. Брешия Заявка 16 4 1 11 14 - 28 13
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 2 5 10 17 - 35 11
  • Первый тайм
  • 3'
    Лечче контролирует мяч.
  • 2'
    Болонья контролирует мяч.
  • Офсайд
    1'
    Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Болонья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче 0:0 Болонья
Лечче
27% (38)
Ничья
46.8% (66)
Болонья
26.2% (37)
1:1 Ничья
39% (55)
1:2 Болонья
17% (24)
2:1 Лечче
15.6% (22)
1:0 Лечче
10.6% (15)
0:1 Болонья
5.7% (8)
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