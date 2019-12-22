Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Виа дель Маре
Болонья
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +3 =6 -11Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче Фиорентина 0:1 Лечче
Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья Наполи 1:2 Болонья
Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|43 - 25
|31
|6.
|Кальяри
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|8.
|Наполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 21
|21
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|10.
|Милан
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 24
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 27
|19
|12.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|13.
|Болонья
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 27
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 28
|13
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 35
|11
Лечче
27% (38)
Ничья
46.8% (66)
Болонья
26.2% (37)
1:1 Ничья
39% (55)
1:2 Болонья
17% (24)
2:1 Лечче
15.6% (22)
1:0 Лечче
10.6% (15)
0:1 Болонья
5.7% (8)
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