Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Наполи
0'
1:0
29' Гол
Траоре Хамед
33' Желтая карточка
Руй Мариу
37' Желтая карточка
Траоре Хамед
42'
56
Пеголо
Джанлука
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
13
Пелузо
Федерико
77
Кирьякопулос
Гиоргос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
8
Дункан
Альфред
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
13
Луперто
Себастьяно
6
Руй
Мариу
5
Аллан
Маркес
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
Сассуоло
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

Ход матча

29'
Траоре Хамед
(Локателли Мануэль)
1:0
33'
 
Руй Мариу
37'
Траоре Хамед
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брешия 0:2 Сассуоло Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа
Ювентус 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи
Наполи Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья
Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Наполи: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Кубок Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A
Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 16 11 3 2 38 - 16 36
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Аталанта Заявка 17 9 4 4 43 - 25 31
6. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
7. Парма Заявка 17 7 4 6 24 - 20 25
8. Сассуоло 1:0 Заявка 17 6 4 7 29 - 27 22
9. Болонья Заявка 17 6 4 7 27 - 29 22
10. Торино Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
11. Милан Заявка 17 6 3 8 16 - 24 21
12. Наполи 0:1 Заявка 17 5 6 6 25 - 22 21
13. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 17 4 2 11 15 - 29 14
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 2 5 10 17 - 35 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Наполи
Сассуоло
3.4% (5)
Ничья
17.8% (26)
Наполи
78.8% (115)
1:2 Наполи
45.2% (66)
1:1 Ничья
14.4% (21)
0:1 Наполи
11.6% (17)
0:2 Наполи
10.3% (15)
1:3 Наполи
4.8% (7)
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