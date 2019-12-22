Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

42' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Наполи

40' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Траоре Хамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Траоре Хамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Дункан Альфред из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Мюлдюр Мерт получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Мюлдюр Мерт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Руй Мариу получил желтую карточку от судьи

29' Г О О О О Л - Траоре Хамед изменил счет на табло!

28' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Наполи

25' Пространство открывается для Кирьякопулос Гиоргос , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Наполи

22' Кирьякопулос Гиоргос из команды Сассуоло пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Марлон делает длинную передачу вперед

20' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Сассуоло

19' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Манолас Костас и попал в каркас ворот!

19' Мюлдюр Мерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Аллан Маркес из команды Наполи плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

16' Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кирьякопулос Гиоргос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Удар от ворот произведет Наполи

12' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бога Жереми из команды Сассуоло пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Хамед , обходя своих соперников

11' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Локателли Мануэль из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Локателли Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Удар от ворот произведет Наполи

2' Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' So close! Удар головой нанес Локателли Мануэль но мяч выбили с ленточки!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля