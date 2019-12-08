Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло
Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ювентус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сампдория 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сампдория Серия A Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A
Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:1 Сампдория Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 12 3 1 32 - 14 39
2. Ювентус Заявка 16 12 3 1 29 - 16 39
3. Лацио Заявка 15 10 3 2 36 - 15 33
4. Рома Заявка 16 9 5 2 29 - 16 32
5. Кальяри Заявка 15 8 5 2 31 - 19 29
6. Аталанта Заявка 16 8 4 4 38 - 25 28
7. Парма Заявка 16 7 3 6 23 - 19 24
8. Торино Заявка 16 6 3 7 21 - 24 21
9. Милан Заявка 16 6 3 7 16 - 19 21
10. Наполи Заявка 16 5 6 5 25 - 21 21
11. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
12. Болонья Заявка 16 5 4 7 24 - 27 19
13. Фиорентина Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
14. Сассуоло Заявка 15 4 4 7 26 - 27 16
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 13 - 25 15
16. Удинезе Заявка 16 4 3 9 11 - 27 15
17. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
18. Брешия Заявка 15 4 1 10 14 - 26 13
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 17 - 31 11
20. СПАЛ 2013 Заявка 16 2 3 11 10 - 25 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 18.12.2019, осталось 2 дня 19 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус
    Сампдория
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    100% (47)
    1:2 Ювентус
    44.7% (21)
    0:2 Ювентус
    25.5% (12)
    1:3 Ювентус
    14.9% (7)
    0:1 Ювентус
    12.8% (6)
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