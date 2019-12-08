Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Ювентус
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11Дженоа 0:1 Сампдория Сампдория 0:1 Парма Кальяри 2:1 Сампдория Кальяри 4:3 Сампдория
Сампдория 2:1 Удинезе Сампдория 0:0 Аталанта СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =4 -1Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло
Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ювентус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:1 Сампдория Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 14
|39
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|29 - 16
|39
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 15
|33
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 16
|32
|5.
|Кальяри
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|31 - 19
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|38 - 25
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 24
|21
|9.
|Милан
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 19
|21
|10.
|Наполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 21
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 27
|19
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|26 - 27
|16
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 25
|15
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 27
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|14 - 26
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 25
|9
Сампдория
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ювентус
100% (47)
1:2 Ювентус
44.7% (21)
0:2 Ювентус
25.5% (12)
1:3 Ювентус
14.9% (7)
0:1 Ювентус
12.8% (6)
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