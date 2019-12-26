Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
1:0
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
44' Желтая карточка
Пиччинокки Марио
52' Желтая карточка
Alessandro De Vitis I
1:0
68' Гол
Michele Cavion
74' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
83' Желтая карточка
Леали Никола
90' Желтая карточка
Айя Рамзи
90' Желтая карточка
Alberto Gerbo
90'+6
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
14
Пиччинокки
Марио
8
Петруччи
Давиде
7
Michele
Cavion
30
Брлек
Петар
9
Скамачча
Джанлука
17
Да
Крус
Алессио
1
Гори
Стефано
28
Gianmarco
Ingrosso
15
Айя
Рамзи
33
Бенедетти
Симоне
30
Alessandro
De
Vitis
I
23
Francesco
Lisi
5
Luca
Verna
21
Пинато
Марко
19
Daniele
Liotti
35
Фабро
Микаэль
11
Mattia
Minesso
Асколи
4-3-1-2
Пиза
3-1-4-2

Ход матча

44'
Пиччинокки Марио
 
52'
 
Alessandro De Vitis I
63'
Ардеманьи Маттео
Пиччинокки Марио
 
68'
Michele Cavion
(Cristian Andreoni)
1:0
69'
 
Nicholas Siega I
Пинато Марко
71'
 
Москарделли Давиде
Gianmarco Ingrosso
74'
 
Бенедетти Симоне
77'
 
Davide Di Quinzio
Daniele Liotti
79'
Alberto Gerbo
Скамачча Джанлука
 
83'
Леали Никола
 
84'
Трояно Микеле
Cristian Andreoni
 
90'
 
Айя Рамзи
90'
Alberto Gerbo
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи
Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли
Пиза Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне
Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза

Последние игры между собой

Асколи: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Асколи 2:4 Пиза Серия B Пиза 2:1 Асколи Серия B Пиза 0:1 Асколи Лега Про Пиза 0:1 Асколи Лега Про
Асколи 1:1 Пиза Лега Про Асколи 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 1:0 Пиза Серия B Пиза 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 18 13 4 1 30 - 9 43
2. Порденоне 18 9 4 5 26 - 23 31
3. Читтаделла 18 8 5 5 21 - 20 29
4. Кротоне 18 8 4 6 28 - 22 28
5. Асколи 18 8 3 7 27 - 22 27
6. Перуджа 18 7 6 5 24 - 24 27
7. Фрозиноне 18 7 5 6 22 - 17 26
8. Салернитана 18 7 5 6 26 - 23 26
9. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
10. Пескара 18 7 4 7 29 - 26 25
11. Кьево 18 6 7 5 24 - 22 25
12. Пиза 18 6 5 7 24 - 24 23
13. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
14. Кремонезе 17 5 6 6 13 - 19 21
15. Юве Стабия 18 6 3 9 20 - 28 21
16. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
17. Козенца 18 4 8 6 22 - 21 20
18. Венеция 18 4 7 7 17 - 22 19
19. Трапани 18 3 6 9 19 - 33 15
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Пиччинокки Марио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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