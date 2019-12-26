Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
1:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Пиза
44' Желтая карточкаПиччинокки Марио
52' Желтая карточкаAlessandro De Vitis I
1:0
68' ГолMichele Cavion
74' Желтая карточкаБенедетти Симоне
83' Желтая карточкаЛеали Никола
90' Желтая карточкаАйя Рамзи
90' Желтая карточкаAlberto Gerbo
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
15
Айя
Рамзи
21
Пинато
Марко
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Elia Giani
-
Ход матча
44'
68'
74'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи
Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли
Пиза Последние 20 матчей: +8 =5 -7Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла Пиза 2:0 Порденоне
Последние игры между собой
Асколи: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|18
|13
|4
|1
|30 - 9
|43
|2.
|Порденоне
|18
|9
|4
|5
|26 - 23
|31
|3.
|Читтаделла
|18
|8
|5
|5
|21 - 20
|29
|4.
|Кротоне
|18
|8
|4
|6
|28 - 22
|28
|5.
|Асколи
|18
|8
|3
|7
|27 - 22
|27
|6.
|Перуджа
|18
|7
|6
|5
|24 - 24
|27
|7.
|Фрозиноне
|18
|7
|5
|6
|22 - 17
|26
|8.
|Салернитана
|18
|7
|5
|6
|26 - 23
|26
|9.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|10.
|Пескара
|18
|7
|4
|7
|29 - 26
|25
|11.
|Кьево
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|12.
|Пиза
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|13.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|14.
|Кремонезе
|17
|5
|6
|6
|13 - 19
|21
|15.
|Юве Стабия
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|16.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|17.
|Козенца
|18
|4
|8
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Венеция
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|19.
|Трапани
|18
|3
|6
|9
|19 - 33
|15
|20.
|Ливорно
|18
|3
|2
|13
|13 - 27
|11
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