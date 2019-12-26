Италия: Серия B 2019-2020
Трапани
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Stadio Provinciale
Перуджа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Amara Konate
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: +5 =5 -10Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево
Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =5 -6Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа
Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия
Последние игры между собой
Трапани: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Перуджа: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|18
|12
|5
|1
|28 - 8
|41
|2.
|Порденоне
|0:1
|18
|9
|4
|5
|26 - 20
|31
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|4.
|Перуджа
|0:0
|18
|7
|6
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Читтаделла
|0:0
|18
|7
|6
|5
|19 - 19
|27
|6.
|Кротоне
|0:0
|18
|7
|5
|6
|26 - 21
|26
|7.
|Салернитана
|1:0
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|8.
|Кьево
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 20
|26
|9.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|10.
|Асколи
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|11.
|Пиза
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|12.
|Пескара
|0:0
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|13.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|14.
|Кремонезе
|1:1
|17
|5
|6
|6
|13 - 19
|21
|15.
|Юве Стабия
|1:1
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|16.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|17.
|Козенца
|18
|4
|8
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Венеция
|0:0
|18
|4
|8
|6
|16 - 20
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 31
|15
|20.
|Ливорно
|0:0
|18
|3
|3
|12
|13 - 25
|12
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