Италия: Серия B 2019-2020

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Трапани
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Перуджа
0' 15'
12
Карнесекки
Марко
25
Форнасьер
Микеле
38
Страндберг
Стефан
6
Stefano
Scognamillo
33
Marco
Moscati
17
Луперини
Грегорио
5
Anthony
Taugourdeau
28
Колпани
Андреа
37
Fausto
Grillo
32
Петтинари
Стефано
14
Бьябьяни
Джонатан
1
Guglielmo
Vicario
7
Pasquale
Mazzochi
32
Дьомбер
Норберт
6
Filippo
Sgarbi
27
Ди
Кьяра
Джанлука
23
Marcello
Falzerano
4
Marco
Carraro
14
Николусси-Кавилья
Ханс
11
Буонаюто
Кристиан
29
Капоне
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
Трапани
3-5-2
Перуджа
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани Трапани 1:0 Кьево
Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца Сассуоло 1:2 Перуджа
Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия

Последние игры между собой

Трапани: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Перуджа: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Трапани 3:0 Перуджа Серия B Перуджа 1:1 Трапани Серия B Перуджа 0:2 Трапани Серия B Трапани 0:0 Перуджа Серия B
Перуджа 1:0 Трапани Серия B Трапани 2:2 Перуджа Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 18 12 5 1 28 - 8 41
2. Порденоне 0:1 18 9 4 5 26 - 20 31
3. Фрозиноне 0:0 18 7 6 5 21 - 15 27
4. Перуджа 0:0 18 7 6 5 22 - 22 27
5. Читтаделла 0:0 18 7 6 5 19 - 19 27
6. Кротоне 0:0 18 7 5 6 26 - 21 26
7. Салернитана 1:0 18 7 5 6 23 - 23 26
8. Кьево 0:0 18 6 8 4 23 - 20 26
9. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
10. Асколи 17 7 3 7 26 - 22 24
11. Пиза 17 6 5 6 24 - 23 23
12. Пескара 0:0 18 6 5 7 27 - 26 23
13. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
14. Кремонезе 1:1 17 5 6 6 13 - 19 21
15. Юве Стабия 1:1 18 6 3 9 20 - 28 21
16. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
17. Козенца 18 4 8 6 22 - 21 20
18. Венеция 0:0 18 4 8 6 16 - 20 20
19. Трапани 0:0 18 3 6 9 17 - 31 15
20. Ливорно 0:0 18 3 3 12 13 - 25 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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