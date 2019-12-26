Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
1:1
Первый тайм: 15'
Стадион: Джованни Цини
Юве Стабия
1' Желтая карточкаРосси Алессандро
0:1
2' ГолFrancesco Forte I
3' Желтая карточкаАддэ Брайт
1:1
8' ГолЧераволо Фабио
21
Nadir
Zortea
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Nadir ZorteaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
2'
3'
8'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно
Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе
Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =3 -11Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия
Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|18
|12
|5
|1
|28 - 8
|41
|2.
|Порденоне
|0:1
|18
|9
|4
|5
|26 - 20
|31
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|4.
|Перуджа
|0:0
|18
|7
|6
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Читтаделла
|0:0
|18
|7
|6
|5
|19 - 19
|27
|6.
|Кротоне
|0:0
|18
|7
|5
|6
|26 - 21
|26
|7.
|Салернитана
|1:0
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|8.
|Кьево
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 20
|26
|9.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|10.
|Асколи
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|11.
|Пиза
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|12.
|Пескара
|0:0
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|13.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|14.
|Кремонезе
|1:1
|17
|5
|6
|6
|13 - 19
|21
|15.
|Юве Стабия
|1:1
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|16.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|17.
|Козенца
|18
|4
|8
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Венеция
|0:0
|18
|4
|8
|6
|16 - 20
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 31
|15
|20.
|Ливорно
|0:0
|18
|3
|3
|12
|13 - 25
|12
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