Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
1:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Юве Стабия
0'
1' Желтая карточка
Росси Алессандро
0:1
2' Гол
Francesco Forte I
3' Желтая карточка
Аддэ Брайт
1:1
8' Гол
Чераволо Фабио
15'
16
Агацци
Микаэль
20
Luca
Ravanelli
3
Клейтон
Машадо
23
Караччоло
Антонио
21
Nadir
Zortea
5
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
17
Мильоре
Франческо
7
Пикколо
Антонио
11
Паломби
Симоне
30
Чераволо
Фабио
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
20
Трост
Магнус
31
Фацио
Паскуале
3
Риччи
Джакомо
18
Luigi
Canotto
5
Giacomo
Calo
19
Аддэ
Брайт
23
Джермони
Лука
9
Росси
Алессандро
32
Francesco
Forte
I
Кремонезе
3-4-2-1
Юве Стабия
4-4-2

Ход матча

1'
 
Росси Алессандро
2'
0:1
Francesco Forte I
(Luigi Canotto)
3'
 
Аддэ Брайт
8'
Чераволо Фабио
(Пикколо Антонио)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно
Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе
Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия
Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 18 12 5 1 28 - 8 41
2. Порденоне 0:1 18 9 4 5 26 - 20 31
3. Фрозиноне 0:0 18 7 6 5 21 - 15 27
4. Перуджа 0:0 18 7 6 5 22 - 22 27
5. Читтаделла 0:0 18 7 6 5 19 - 19 27
6. Кротоне 0:0 18 7 5 6 26 - 21 26
7. Салернитана 1:0 18 7 5 6 23 - 23 26
8. Кьево 0:0 18 6 8 4 23 - 20 26
9. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
10. Асколи 17 7 3 7 26 - 22 24
11. Пиза 17 6 5 6 24 - 23 23
12. Пескара 0:0 18 6 5 7 27 - 26 23
13. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
14. Кремонезе 1:1 17 5 6 6 13 - 19 21
15. Юве Стабия 1:1 18 6 3 9 20 - 28 21
16. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
17. Козенца 18 4 8 6 22 - 21 20
18. Венеция 0:0 18 4 8 6 16 - 20 20
19. Трапани 0:0 18 3 6 9 17 - 31 15
20. Ливорно 0:0 18 3 3 12 13 - 25 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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