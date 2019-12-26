Италия: Серия B 2019-2020

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Салернитана
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
3' Гол
Джурич Милан
16'
12
Alessandro
Micai
16
Каро
Андреас
2
Биллонг
Жан-Клод
24
Ярошински
Павел
27
Дзичек
Патрык
25
Ломбарди
Кристиано
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
17
Emanuele
Cicerelli
13
Кийине
Софиан
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
22
Ди
Грегорио
Микеле
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
25
Дзанон
Лука
18
Davide
Mazzocco
8
Буррай
Сальваторе
21
Мисурака
Джанвито
7
Гавацци
Давиде
9
Luca
Strizzolo
27
Канделлоне
Леонардо
Салернитана
3-1-4-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

3'
Джурич Милан
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи
Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне
Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 18 12 5 1 28 - 8 41
2. Порденоне 0:1 18 9 4 5 26 - 20 31
3. Фрозиноне 0:0 18 7 6 5 21 - 15 27
4. Перуджа 0:0 18 7 6 5 22 - 22 27
5. Читтаделла 0:0 18 7 6 5 19 - 19 27
6. Кротоне 0:0 18 7 5 6 26 - 21 26
7. Салернитана 1:0 18 7 5 6 23 - 23 26
8. Кьево 0:0 18 6 8 4 23 - 20 26
9. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
10. Асколи 17 7 3 7 26 - 22 24
11. Пиза 17 6 5 6 24 - 23 23
12. Пескара 0:0 18 6 5 7 27 - 26 23
13. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
14. Кремонезе 1:1 17 5 6 6 13 - 19 21
15. Юве Стабия 1:1 18 6 3 9 20 - 28 21
16. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
17. Козенца 18 4 8 6 22 - 21 20
18. Венеция 0:0 18 4 8 6 16 - 20 20
19. Трапани 0:0 18 3 6 9 17 - 31 15
20. Ливорно 0:0 18 3 3 12 13 - 25 12
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Джурич Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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