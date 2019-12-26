Италия: Серия B 2019-2020
Салернитана
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Аречи
Порденоне
1:0
3' ГолДжурич Милан
16
Каро
Андреас
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрто ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Торренте Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эмполи 1:1 Салернитана Салернитана 3:2 Кротоне Читтаделла 4:3 Салернитана Салернитана 1:1 Асколи
Юве Стабия 2:0 Салернитана Кремонезе 1:0 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне Пиза 2:0 Порденоне
Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|18
|12
|5
|1
|28 - 8
|41
|2.
|Порденоне
|0:1
|18
|9
|4
|5
|26 - 20
|31
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|4.
|Перуджа
|0:0
|18
|7
|6
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Читтаделла
|0:0
|18
|7
|6
|5
|19 - 19
|27
|6.
|Кротоне
|0:0
|18
|7
|5
|6
|26 - 21
|26
|7.
|Салернитана
|1:0
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|8.
|Кьево
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 20
|26
|9.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|10.
|Асколи
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|11.
|Пиза
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|12.
|Пескара
|0:0
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|13.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|14.
|Кремонезе
|1:1
|17
|5
|6
|6
|13 - 19
|21
|15.
|Юве Стабия
|1:1
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|16.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|17.
|Козенца
|18
|4
|8
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Венеция
|0:0
|18
|4
|8
|6
|16 - 20
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 31
|15
|20.
|Ливорно
|0:0
|18
|3
|3
|12
|13 - 25
|12
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