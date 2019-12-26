Италия: Серия B 2019-2020

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Козенца
1:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
12' Гол
Баэс Хайме
30' Желтая карточка
Mirko Bruccini
34' Желтая карточка
Salvatore Monaco II
34' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
38' Желтая карточка
Tommaso D'Orazio
39' Желтая карточка
Пиррелло Роберто
71' Желтая карточка
Лариби Карим
79'
33
Pietro
Perina
5
Ricardo
Idda
23
Salvatore
Monaco
II
18
Matteo
Legittimo
2
Angelo
Corsi
21
Mirko
Bruccini
6
Бро
Жереми
11
Tommaso
D'Orazio
17
Машаш
Зинедин
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
1
Бриньоли
Альберто
31
Пиррелло
Роберто
6
Романьоли
Симоне
4
Николау
Димитриос
5
Весели
Фредерик
28
Niccolo
Ricchi
16
Фраттези
Давиде
15
Фантаччи
Томмазо
11
Байрами
Недим
20
Ла
Гумина
Антонино
7
Leonardo
Mancuso
Козенца
3-4-3
Эмполи
4-1-2-1-2

Ход матча

12'
Баэс Хайме
(Ривьер Эммануэль)
1:0
30'
Mirko Bruccini
 
34'
Salvatore Monaco II
 
34'
 
Ла Гумина Антонино
38'
Tommaso D'Orazio
 
39'
 
Пиррелло Роберто
43'
 
Дези Якопо
Фраттези Давиде
65'
Пьерини Николас
Машаш Зинедин
 
68'
 
Лариби Карим
Фантаччи Томмазо
71'
 
Лариби Карим
78'
Биттанте Лука
Angelo Corsi
 
79'
 
Штулац Лео
Байрами Недим

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя
Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи
Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 17 12 4 1 28 - 8 40
2. Порденоне 17 9 4 4 26 - 19 31
3. Фрозиноне 17 7 5 5 21 - 15 26
4. Перуджа 17 7 5 5 22 - 22 26
5. Читтаделла 17 7 5 5 19 - 19 26
6. Кротоне 17 7 4 6 26 - 21 25
7. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
8. Кьево 17 6 7 4 23 - 20 25
9. Асколи 17 7 3 7 26 - 22 24
10. Пиза 17 6 5 6 24 - 23 23
11. Салернитана 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Пескара 17 6 4 7 27 - 26 22
13. Эмполи 0:1 18 5 7 6 19 - 24 22
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 17 6 2 9 19 - 27 20
17. Козенца 1:0 18 4 8 6 22 - 21 20
18. Венеция 17 4 7 6 16 - 20 19
19. Трапани 17 3 5 9 17 - 31 14
20. Ливорно 17 3 2 12 13 - 25 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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