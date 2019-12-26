Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
1:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Эмполи
1:0
12' ГолБаэс Хайме
30' Желтая карточкаMirko Bruccini
34' Желтая карточкаSalvatore Monaco II
34' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
38' Желтая карточкаTommaso D'Orazio
39' Желтая карточкаПиррелло Роберто
71' Желтая карточкаЛариби Карим
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Лариби КаримПолузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
12'
1:0
30'
38'
39'
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя
Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца
Эмполи Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи
Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|17
|12
|4
|1
|28 - 8
|40
|2.
|Порденоне
|17
|9
|4
|4
|26 - 19
|31
|3.
|Фрозиноне
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|4.
|Перуджа
|17
|7
|5
|5
|22 - 22
|26
|5.
|Читтаделла
|17
|7
|5
|5
|19 - 19
|26
|6.
|Кротоне
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|7.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|8.
|Кьево
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|9.
|Асколи
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|10.
|Пиза
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|11.
|Салернитана
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Пескара
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|13.
|Эмполи
|0:1
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|17.
|Козенца
|1:0
|18
|4
|8
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Венеция
|17
|4
|7
|6
|16 - 20
|19
|19.
|Трапани
|17
|3
|5
|9
|17 - 31
|14
|20.
|Ливорно
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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