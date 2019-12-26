Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
0:1
Первый тайм: 15'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Читтаделла
7' Желтая карточкаNicola Pavan
0:1
11' ГолDavide Diaw
12' Желтая карточкаАраму Маттиа
13
Marco
Modolo
10
Араму
Маттиа
16
Вита
Алессио
26
Nicola
Pavan
14
Луппи
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
7'
11'
0:1
12'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто
Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла
Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|18
|12
|5
|1
|28 - 8
|41
|2.
|Порденоне
|0:1
|18
|9
|4
|5
|26 - 20
|31
|3.
|Фрозиноне
|0:0
|18
|7
|6
|5
|21 - 15
|27
|4.
|Перуджа
|0:0
|18
|7
|6
|5
|22 - 22
|27
|5.
|Читтаделла
|0:0
|18
|7
|6
|5
|19 - 19
|27
|6.
|Кротоне
|0:0
|18
|7
|5
|6
|26 - 21
|26
|7.
|Салернитана
|1:0
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|8.
|Кьево
|0:0
|18
|6
|8
|4
|23 - 20
|26
|9.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|10.
|Асколи
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|11.
|Пиза
|17
|6
|5
|6
|24 - 23
|23
|12.
|Пескара
|0:0
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|13.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|14.
|Кремонезе
|1:1
|17
|5
|6
|6
|13 - 19
|21
|15.
|Юве Стабия
|1:1
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|16.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|17.
|Козенца
|18
|4
|8
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Венеция
|0:0
|18
|4
|8
|6
|16 - 20
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 31
|15
|20.
|Ливорно
|0:0
|18
|3
|3
|12
|13 - 25
|12
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