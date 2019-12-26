Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Венеция
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Читтаделла
0'
7' Желтая карточка
Nicola Pavan
0:1
11' Гол
Davide Diaw
12' Желтая карточка
Араму Маттиа
15'
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
32
Pietro
Ceccaroni
6
Сучиу
Сергиу
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
10
Араму
Маттиа
28
Капелло
Алессандро
9
Монтальто
Адриано
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
15
Domenico
Frare
18
Пертиконе
Романо
25
Cristian
Ventola
16
Вита
Алессио
26
Nicola
Pavan
14
Луппи
Давиде
10
Д'Урсо
Кристиан
20
Mario
Gargiulo
9
Davide
Diaw
Венеция
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

7'
 
Nicola Pavan
11'
0:1
Davide Diaw
(Вита Алессио)
12'
Араму Маттиа
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция Венеция 0:2 Беневенто
Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана Фиорентина 2:0 Читтаделла
Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Венеция Серия B Венеция 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Венеция Серия B
Читтаделла 3:1 Венеция Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 18 12 5 1 28 - 8 41
2. Порденоне 0:1 18 9 4 5 26 - 20 31
3. Фрозиноне 0:0 18 7 6 5 21 - 15 27
4. Перуджа 0:0 18 7 6 5 22 - 22 27
5. Читтаделла 0:0 18 7 6 5 19 - 19 27
6. Кротоне 0:0 18 7 5 6 26 - 21 26
7. Салернитана 1:0 18 7 5 6 23 - 23 26
8. Кьево 0:0 18 6 8 4 23 - 20 26
9. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
10. Асколи 17 7 3 7 26 - 22 24
11. Пиза 17 6 5 6 24 - 23 23
12. Пескара 0:0 18 6 5 7 27 - 26 23
13. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
14. Кремонезе 1:1 17 5 6 6 13 - 19 21
15. Юве Стабия 1:1 18 6 3 9 20 - 28 21
16. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
17. Козенца 18 4 8 6 22 - 21 20
18. Венеция 0:0 18 4 8 6 16 - 20 20
19. Трапани 0:0 18 3 6 9 17 - 31 15
20. Ливорно 0:0 18 3 3 12 13 - 25 12
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Араму Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Davide Diaw бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Nicola Pavan получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...