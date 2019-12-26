Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Беневенто
0' 14'
32
Michele
Nardi
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
33
Риджионе
Микеле
3
Matteo
Cotali
8
Сегре
Джакопо
16
Гарритано
Лука
40
Ди
Ноя
Джованни
25
Виньято
Эмануэль
24
Меджорини
Риккардо
23
Джорджевич
Филип
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
19
Инсинье
Роберто
16
Импрота
Риккардо
9
Кода
Массимо
Кьево
4-3-1-2
Беневенто
4-3-2-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри
Беневенто Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто
Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево 1:0 Беневенто Серия A Беневенто 1:0 Кьево Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 18 12 5 1 28 - 8 41
2. Порденоне 0:1 18 9 4 5 26 - 20 31
3. Фрозиноне 0:0 18 7 6 5 21 - 15 27
4. Перуджа 0:0 18 7 6 5 22 - 22 27
5. Читтаделла 0:0 18 7 6 5 19 - 19 27
6. Кротоне 0:0 18 7 5 6 26 - 21 26
7. Салернитана 1:0 18 7 5 6 23 - 23 26
8. Кьево 0:0 18 6 8 4 23 - 20 26
9. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
10. Асколи 17 7 3 7 26 - 22 24
11. Пиза 17 6 5 6 24 - 23 23
12. Пескара 0:0 18 6 5 7 27 - 26 23
13. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
14. Кремонезе 1:1 17 5 6 6 13 - 19 21
15. Юве Стабия 1:1 18 6 3 9 20 - 28 21
16. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
17. Козенца 18 4 8 6 22 - 21 20
18. Венеция 0:0 18 4 8 6 16 - 20 20
19. Трапани 0:0 18 3 6 9 17 - 31 15
20. Ливорно 0:0 18 3 3 12 13 - 25 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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