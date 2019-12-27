Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
11' Гол
Мюллер Николай
18' Желтая карточка
Mohamed Adam
1:1
19' Гол
Alhassan Toure
34' Желтая карточка
Халлоран Бен
37' Желтая карточка
Швеглер Пирмин
49'
20
Paul
Izzo
4
Ryan
Strain1
23
Jordan
Elsey
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
14
Блэквуд
Джордж
27
Louis
D'Arrigo
10
Троизи
Джеймс
26
Халлоран
Бен
35
Alhassan
Toure
17
Nikola
Mileusnic
1
Лопар
Даниэль
33
Tate
Russell
34
Циглер
Патрик
6
Юрман
Мэттью
5
Георгиевски
Даниэль
19
Швеглер
Пирмин
17
Keanu
Baccus
35
Mohamed
Adam
9
Мюллер
Николай
7
Mitchell
Duke
14
Майер
Александр
Аделаида Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

11'
0:1
Мюллер Николай
18'
 
Mohamed Adam
19'
Alhassan Toure
(Nikola Mileusnic)
1:1
34'
Халлоран Бен
 
37'
 
Швеглер Пирмин

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 10 8 1 1 24 - 10 25
2. Мельбурн Сити 10 6 1 3 21 - 16 19
3. Вестерн Юнайтед 11 5 2 4 14 - 12 17
4. Аделаида Юнайтед 1:1 10 5 1 4 17 - 14 16
5. Перт Глори 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Веллингтон Феникс 10 3 3 4 13 - 14 12
7. Мельбурн Виктори 11 3 3 5 11 - 15 12
8. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 11 3 3 5 11 - 15 12
9. Сентрал Кост Маринерз 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Брисбен Роар 9 2 2 5 9 - 15 8
11. Ньюкасл Джетс 9 2 2 5 10 - 20 8
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Швеглер Пирмин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Халлоран Бен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Alhassan Toure бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Mohamed Adam получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Мюллер Николай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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