Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Аделаида Юнайтед
1:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Куперс
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
11' ГолМюллер Николай
18' Желтая карточкаMohamed Adam
1:1
19' ГолAlhassan Toure
34' Желтая карточкаХаллоран Бен
37' Желтая карточкаШвеглер Пирмин
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
26
Халлоран
Бен
33
Tate
Russell
17
Keanu
Baccus
35
Mohamed
Adam
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Tate RussellЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
-
35 Mohamed AdamПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Tarek ElrichЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
11'
0:1
18'
19'
34'
37'
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =1 -5Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|6
|1
|3
|21 - 16
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|1:1
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|5.
|Перт Глори
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|7.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Брисбен Роар
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|Ньюкасл Джетс
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
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