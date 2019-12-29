Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Сидней
2:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
19' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
0:1
22' Гол
Conor Metcalfe
25' Красная карточка
Rhyan Grant1
1:1
29' Гол
Ле Фондре Адам
76' Желтая карточка
Nathaniel Atkinson
81' Желтая карточка
Adrian Luna
2:1
84' Гол
Барбарусес Костас
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Joel
King
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Гловер
Том
13
Nathaniel
Atkinson
4
Harrison
Delbridge
22
Гуд
Кёртис
2
Геллоуэй
Скотт
8
Javier
Cabrera
6
Брилланте
Джошуа
7
Гриффитс
Ростин
11
Нун
Крэйг
34
Conor
Metcalfe
9
Макларен
Джейми
Сидней
Мельбурн Сити

Ход матча

19'
 
Гриффитс Ростин
22'
0:1
Conor Metcalfe
(Нун Крэйг)
25'
Rhyan Grant1
 
29'
Ле Фондре Адам
1:1
46'
Anthony Caceres
Баумйоханн Александер
 
56'
 
Adrian Luna
Conor Metcalfe
71'
 
Ramy Najjarine
Нун Крэйг
76'
 
Nathaniel Atkinson
78'
Harry Van der Saag
Нинкович Милош
 
81'
 
Adrian Luna
82'
 
Lachlan Wales
Javier Cabrera
84'
Барбарусес Костас
(Anthony Caceres)
2:1
88'
Флоттманн Патрик
Ле Фондре Адам
 

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней
Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сидней 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Сити 0:4 Сидней Эй-Лига
Сидней 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 11 9 1 1 26 - 11 28
2. Мельбурн Сити 11 6 1 4 22 - 18 19
3. Вестерн Юнайтед 12 5 2 5 15 - 15 17
4. Аделаида Юнайтед 10 5 0 5 18 - 16 15
5. Перт Глори 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Веллингтон Феникс 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 2 5 13 - 16 14
8. Мельбурн Виктори 11 3 3 5 11 - 15 12
9. Сентрал Кост Маринерз 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Брисбен Роар 10 2 3 5 10 - 16 9
11. Ньюкасл Джетс 10 2 3 5 11 - 21 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • 25'
    УДАЛЕНА! - Рхян Грант получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Conor Metcalfe бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Гриффитс Ростин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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