Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сидней
2:1
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Мельбурн Сити
19' Желтая карточкаГриффитс Ростин
0:1
22' ГолConor Metcalfe
25' Красная карточкаRhyan Grant1
1:1
29' ГолЛе Фондре Адам
76' Желтая карточкаNathaniel Atkinson
81' Желтая карточкаAdrian Luna
2:1
84' ГолБарбарусес Костас
23
Rhyan
Grant1
16
Joel
King
26
Брэттан
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Joel KingЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ryan Teague
-
-
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Ход матча
19'
22'
0:1
25'
29'
1:1
81'
84'
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +11 =3 -6Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней
Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +12 =2 -6Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сидней 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|0
|5
|18 - 16
|15
|5.
|Перт Глори
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Брисбен Роар
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
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