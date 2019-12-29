Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Козенца
0' 14'
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
20
Трост
Магнус
31
Фацио
Паскуале
3
Риччи
Джакомо
50
Бюхель
Марсель
5
Giacomo
Calo
19
Аддэ
Брайт
18
Luigi
Canotto
32
Francesco
Forte
I
11
Alfredo
Bifulco
33
Pietro
Perina
5
Ricardo
Idda
4
Капела
Анибал
18
Matteo
Legittimo
2
Angelo
Corsi
6
Бро
Жереми
16
Шаудоне
Даниэле
11
Tommaso
D'Orazio
17
Машаш
Зинедин
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
Юве Стабия
4-3-3
Козенца
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне
Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия
Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца
Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца Трапани 2:2 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Козенца: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Юве Стабия 1:2 Козенца Серия C Козенца 1:0 Юве Стабия Серия C Козенца 2:4 Юве Стабия Лега Про Юве Стабия 2:0 Козенца Лега Про
Козенца 2:1 Юве Стабия Лега Про Юве Стабия 1:1 Козенца Лега Про Юве Стабия 1:1 Козенца Лега Про Юве Стабия 1:1 Козенца Лега Про Юве Стабия 0:1 Козенца Коппа Италия Лега Про Козенца 0:1 Юве Стабия Лега Про Юве Стабия 2:1 Козенца Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 18 13 4 1 30 - 9 43
2. Порденоне 1:0 19 10 4 5 27 - 23 34
3. Читтаделла 0:0 19 8 6 5 21 - 20 30
4. Кротоне 0:0 19 8 5 6 28 - 22 29
5. Перуджа 0:0 19 7 7 5 24 - 24 28
6. Асколи 18 8 3 7 27 - 22 27
7. Фрозиноне 0:0 19 7 6 6 22 - 17 27
8. Виртус Энтелла 0:0 19 7 6 6 18 - 17 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 0:1 19 7 5 7 26 - 24 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 1:0 18 6 6 6 21 - 19 24
13. Пиза 0:0 19 6 6 7 24 - 24 24
14. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
15. Юве Стабия 0:0 19 6 4 9 20 - 28 22
16. Кремонезе 0:1 18 5 6 7 13 - 20 21
17. Козенца 0:0 19 4 9 6 22 - 21 21
18. Венеция 0:0 19 4 8 7 17 - 22 20
19. Трапани 0:0 19 3 7 9 19 - 33 16
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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