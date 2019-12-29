Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Беневенто
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Асколи
0'
18' Желтая карточка
Да Крус Алессио
32' Желтая карточка
Cristian Andreoni
1:0
33' Гол
Туиа Алессандро
51'
1
Монтипо
Лоренцо
13
Туиа
Алессандро
23
Антей
Лука
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
8
Тельо
Андрес
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
7
Крагль
Оливер
9
Кода
Массимо
25
Сау
Марко
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
7
Michele
Cavion
8
Петруччи
Давиде
25
Alberto
Gerbo
30
Брлек
Петар
32
Ардеманьи
Маттео
17
Да
Крус
Алессио
Беневенто
4-3-3
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

18'
 
Да Крус Алессио
32'
 
Cristian Andreoni
33'
Туиа Алессандро
(Крагль Оливер)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани
Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи
Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Асколи 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:2 Асколи Серия B Асколи 1:1 Беневенто Серия B Беневенто 0:0 Асколи Серия B
Асколи 0:3 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 2:0 Асколи Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 19 14 4 1 31 - 9 46
2. Порденоне 19 10 4 5 27 - 23 34
3. Кротоне 19 9 4 6 31 - 22 31
4. Виртус Энтелла 19 8 5 6 21 - 18 29
5. Читтаделла 19 8 5 6 22 - 23 29
6. Асколи 0:1 19 8 3 8 27 - 23 27
7. Фрозиноне 19 7 6 6 22 - 17 27
8. Перуджа 19 7 6 6 24 - 25 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 19 7 5 7 27 - 25 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 18 6 6 6 22 - 20 24
13. Юве Стабия 19 7 3 9 21 - 28 24
14. Пиза 19 6 6 7 24 - 24 24
15. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
16. Венеция 19 5 7 7 18 - 22 22
17. Кремонезе 18 5 6 7 13 - 20 21
18. Козенца 19 4 8 7 22 - 22 20
19. Трапани 19 3 6 10 19 - 36 15
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Туиа Алессандро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Cristian Andreoni получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Да Крус Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...