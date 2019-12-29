Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Чиро Вигорито
Асколи
18' Желтая карточкаДа Крус Алессио
32' Желтая карточкаCristian Andreoni
1:0
33' ГолТуиа Алессандро
23
Антей
Лука
25
Сау
Марко
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
18'
33'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +14 =4 -2Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани
Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи
Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|19
|14
|4
|1
|31 - 9
|46
|2.
|Порденоне
|19
|10
|4
|5
|27 - 23
|34
|3.
|Кротоне
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Виртус Энтелла
|19
|8
|5
|6
|21 - 18
|29
|5.
|Читтаделла
|19
|8
|5
|6
|22 - 23
|29
|6.
|Асколи
|0:1
|19
|8
|3
|8
|27 - 23
|27
|7.
|Фрозиноне
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|8.
|Перуджа
|19
|7
|6
|6
|24 - 25
|27
|9.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|10.
|Салернитана
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|11.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Специя
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|13.
|Юве Стабия
|19
|7
|3
|9
|21 - 28
|24
|14.
|Пиза
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|15.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|16.
|Венеция
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|17.
|Кремонезе
|18
|5
|6
|7
|13 - 20
|21
|18.
|Козенца
|19
|4
|8
|7
|22 - 22
|20
|19.
|Трапани
|19
|3
|6
|10
|19 - 36
|15
|20.
|Ливорно
|18
|3
|2
|13
|13 - 27
|11
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