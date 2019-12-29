Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Фрозиноне
0' 15'
1
Гори
Стефано
2
Samuele
Birindelli
28
Gianmarco
Ingrosso
15
Айя
Рамзи
23
Francesco
Lisi
7
Nicholas
Siega
I
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
11
Mattia
Minesso
26
Мазуччи
Гаэтано
35
Фабро
Микаэль
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
7
Паганини
Лука
20
Alessio
Tribuzzi
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
Пиза
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла
Пиза 2:0 Порденоне Читтаделла 1:1 Пиза Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне
Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Пиза: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Пиза 0:1 Фрозиноне Кубок Пиза 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Пиза Серия B Фрозиноне 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе
Пиза 0:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:0 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:2 Пиза Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:1 Пиза Серия B Пиза 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 18 13 4 1 30 - 9 43
2. Порденоне 1:0 19 10 4 5 27 - 23 34
3. Читтаделла 0:0 19 8 6 5 21 - 20 30
4. Кротоне 0:0 19 8 5 6 28 - 22 29
5. Перуджа 0:0 19 7 7 5 24 - 24 28
6. Асколи 18 8 3 7 27 - 22 27
7. Фрозиноне 0:0 19 7 6 6 22 - 17 27
8. Виртус Энтелла 0:0 19 7 6 6 18 - 17 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 0:1 19 7 5 7 26 - 24 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 1:0 18 6 6 6 21 - 19 24
13. Пиза 0:0 19 6 6 7 24 - 24 24
14. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
15. Юве Стабия 0:0 19 6 4 9 20 - 28 22
16. Кремонезе 0:1 18 5 6 7 13 - 20 21
17. Козенца 0:0 19 4 9 6 22 - 21 21
18. Венеция 0:0 19 4 8 7 17 - 22 20
19. Трапани 0:0 19 3 7 9 19 - 33 16
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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