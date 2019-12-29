Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Фрозиноне
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
32
Крайнц
Лука
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Пинато Марко
-
-
16 Elia Giani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +7 =5 -8Асколи 1:0 Пиза Пиза 1:3 Козенца Трапани 1:3 Пиза Пиза 0:2 Виртус Энтелла
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =5 -8Фрозиноне 1:2 Кротоне Беневенто 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне
Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Пиза: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|18
|13
|4
|1
|30 - 9
|43
|2.
|Порденоне
|1:0
|19
|10
|4
|5
|27 - 23
|34
|3.
|Читтаделла
|0:0
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|4.
|Кротоне
|0:0
|19
|8
|5
|6
|28 - 22
|29
|5.
|Перуджа
|0:0
|19
|7
|7
|5
|24 - 24
|28
|6.
|Асколи
|18
|8
|3
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Фрозиноне
|0:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 17
|27
|9.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|10.
|Салернитана
|0:1
|19
|7
|5
|7
|26 - 24
|26
|11.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Специя
|1:0
|18
|6
|6
|6
|21 - 19
|24
|13.
|Пиза
|0:0
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|14.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|15.
|Юве Стабия
|0:0
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|16.
|Кремонезе
|0:1
|18
|5
|6
|7
|13 - 20
|21
|17.
|Козенца
|0:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 21
|21
|18.
|Венеция
|0:0
|19
|4
|8
|7
|17 - 22
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|19
|3
|7
|9
|19 - 33
|16
|20.
|Ливорно
|18
|3
|2
|13
|13 - 27
|11
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