Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Ливорно
0'
0:1
19' Пенальти
Маррас Мануэль
1:1
23' Гол
Leonardo Mancuso
36' Желтая карточка
Antonio Porcino
43' Желтая карточка
Пиррелло Роберто
45' Желтая карточка
Фантаччи Томмазо
72' Желтая карточка
Рокка Микеле
72' Желтая карточка
Дези Якопо
83'
1
Бриньоли
Альберто
31
Пиррелло
Роберто
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Niccolo
Ricchi
15
Фантаччи
Томмазо
11
Байрами
Недим
20
Ла
Гумина
Антонино
7
Leonardo
Mancuso
35
Плиццари
Алессандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Matteo
Di
Gennaro
42
Бобен
Матия
7
Марсура
Давиде
29
Рокка
Микеле
8
Лучи
Андреа
34
Davide
Agazzi
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
9
Sven
Braken
Эмполи
4-3-1-2
Ливорно
3-5-2

Ход матча

19'
0:1
Маррас Мануэль
23'
Leonardo Mancuso
1:1
36'
 
Antonio Porcino
43'
Пиррелло Роберто
 
45'
Фантаччи Томмазо
 
62'
Дези Якопо
Байрами Недим
 
63'
Бандинелли Филиппо
Фантаччи Томмазо
 
66'
 
Райчевич Филип
Марсура Давиде
72'
 
Рокка Микеле
72'
Дези Якопо
 
76'
 
Вивиани Федерико
Лучи Андреа

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи
Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно
Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ливорно: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Ливорно 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Ливорно Серия B Эмполи 2:1 Ливорно Серия B Ливорно 4:2 Эмполи Серия B
Эмполи 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Ливорно Серия B Ливорно 2:1 Эмполи Серия B Ливорно 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Ливорно Серия B Эмполи 2:1 Ливорно Серия A Ливорно 1:0 Эмполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 19 14 4 1 34 - 9 46
2. Порденоне 19 10 4 5 27 - 23 34
3. Кротоне 19 9 4 6 31 - 22 31
4. Виртус Энтелла 19 8 5 6 21 - 18 29
5. Читтаделла 19 8 5 6 22 - 23 29
6. Асколи 19 8 3 8 27 - 26 27
7. Фрозиноне 19 7 6 6 22 - 17 27
8. Перуджа 19 7 6 6 24 - 25 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 19 7 5 7 27 - 25 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 18 6 6 6 22 - 20 24
13. Юве Стабия 19 7 3 9 21 - 28 24
14. Пиза 19 6 6 7 24 - 24 24
15. Эмполи 1:1 19 5 8 6 20 - 25 23
16. Венеция 19 5 7 7 18 - 22 22
17. Кремонезе 18 5 6 7 13 - 20 21
18. Козенца 19 4 8 7 22 - 22 20
19. Трапани 19 3 6 10 19 - 36 15
20. Ливорно 1:1 19 3 3 13 14 - 28 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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