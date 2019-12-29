Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Карло Кастеллани
Ливорно
0:1
19' ПенальтиМаррас Мануэль
1:1
23' ГолLeonardo Mancuso
36' Желтая карточкаAntonio Porcino
43' Желтая карточкаПиррелло Роберто
45' Желтая карточкаФантаччи Томмазо
72' Желтая карточкаРокка Микеле
72' Желтая карточкаДези Якопо
29
Балковец
Юре
42
Бобен
Матия
29
Рокка
Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
19'
0:1
23'
1:1
36'
43'
45'
72'
72'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +6 =7 -7Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи
Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара
Ливорно Последние 20 матчей: +3 =2 -15Ливорно 0:2 Пескара Кротоне 2:1 Ливорно Ливорно 0:2 Беневенто Специя 2:0 Ливорно
Кремонезе 0:0 Ливорно Ливорно 1:2 Трапани Венеция 1:0 Ливорно Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ливорно: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|19
|14
|4
|1
|34 - 9
|46
|2.
|Порденоне
|19
|10
|4
|5
|27 - 23
|34
|3.
|Кротоне
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Виртус Энтелла
|19
|8
|5
|6
|21 - 18
|29
|5.
|Читтаделла
|19
|8
|5
|6
|22 - 23
|29
|6.
|Асколи
|19
|8
|3
|8
|27 - 26
|27
|7.
|Фрозиноне
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|8.
|Перуджа
|19
|7
|6
|6
|24 - 25
|27
|9.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|10.
|Салернитана
|19
|7
|5
|7
|27 - 25
|26
|11.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Специя
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|13.
|Юве Стабия
|19
|7
|3
|9
|21 - 28
|24
|14.
|Пиза
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|15.
|Эмполи
|1:1
|19
|5
|8
|6
|20 - 25
|23
|16.
|Венеция
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|17.
|Кремонезе
|18
|5
|6
|7
|13 - 20
|21
|18.
|Козенца
|19
|4
|8
|7
|22 - 22
|20
|19.
|Трапани
|19
|3
|6
|10
|19 - 36
|15
|20.
|Ливорно
|1:1
|19
|3
|3
|13
|14 - 28
|12
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