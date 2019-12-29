Италия: Серия B 2019-2020

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Пескара
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Кьево
0'
1' Желтая карточка
Edoardo Masciangelo
5' Желтая карточка
Ди Ноя Джованни
52'
1
Фиорилло
Винченцо
13
Чофани
Маттео
16
Mirko
Drudi
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
31
Бузеллато
Массимилиано
20
Luca
Palmiero
37
Кастанос
Григорис
24
Пепин
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
32
Michele
Nardi
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
5
Цесар
Боштян
21
Фрей
Николя
8
Сегре
Джакопо
40
Ди
Ноя
Джованни
16
Гарритано
Лука
25
Виньято
Эмануэль
10
Пуччарелли
Мануэль
23
Джорджевич
Филип
Пескара
4-3-2-1
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

1'
Edoardo Masciangelo
 
5'
 
Ди Ноя Джованни

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция
Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова
Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе
Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна

Последние игры между собой

Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево 1:0 Пескара Кубок Кьево 2:0 Пескара Серия A Пескара 0:2 Кьево Серия A Пескара 1:0 Кьево Кубок
Пескара 0:2 Кьево Серия A Кьево 2:0 Пескара Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 18 13 4 1 30 - 9 43
2. Порденоне 18 9 4 5 26 - 23 31
3. Читтаделла 18 8 5 5 21 - 20 29
4. Кротоне 18 8 4 6 28 - 22 28
5. Асколи 18 8 3 7 27 - 22 27
6. Перуджа 18 7 6 5 24 - 24 27
7. Фрозиноне 18 7 5 6 22 - 17 26
8. Салернитана 18 7 5 6 26 - 23 26
9. Виртус Энтелла 18 7 5 6 18 - 17 26
10. Пескара 0:0 19 7 5 7 29 - 26 26
11. Кьево 0:0 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Пиза 18 6 5 7 24 - 24 23
13. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
14. Специя 17 5 6 6 20 - 19 21
15. Кремонезе 17 5 6 6 13 - 19 21
16. Юве Стабия 18 6 3 9 20 - 28 21
17. Козенца 18 4 8 6 22 - 21 20
18. Венеция 18 4 7 7 17 - 22 19
19. Трапани 18 3 6 9 19 - 33 15
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    5'
    Ди Ноя Джованни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Edoardo Masciangelo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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