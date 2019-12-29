Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Кьево
1' Желтая карточкаEdoardo Masciangelo
5' Желтая карточкаДи Ноя Джованни
16
Mirko
Drudi
24
Пепин
21
Фрей
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Каприле ЭлияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ливорно 0:2 Пескара Пескара 1:1 Трапани Фрозиноне 2:0 Пескара Пескара 2:2 Венеция
Перуджа 3:1 Пескара Пескара 1:1 Кремонезе Эмполи 1:2 Пескара Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова
Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|18
|13
|4
|1
|30 - 9
|43
|2.
|Порденоне
|18
|9
|4
|5
|26 - 23
|31
|3.
|Читтаделла
|18
|8
|5
|5
|21 - 20
|29
|4.
|Кротоне
|18
|8
|4
|6
|28 - 22
|28
|5.
|Асколи
|18
|8
|3
|7
|27 - 22
|27
|6.
|Перуджа
|18
|7
|6
|5
|24 - 24
|27
|7.
|Фрозиноне
|18
|7
|5
|6
|22 - 17
|26
|8.
|Салернитана
|18
|7
|5
|6
|26 - 23
|26
|9.
|Виртус Энтелла
|18
|7
|5
|6
|18 - 17
|26
|10.
|Пескара
|0:0
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|11.
|Кьево
|0:0
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Пиза
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|13.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|14.
|Специя
|17
|5
|6
|6
|20 - 19
|21
|15.
|Кремонезе
|17
|5
|6
|6
|13 - 19
|21
|16.
|Юве Стабия
|18
|6
|3
|9
|20 - 28
|21
|17.
|Козенца
|18
|4
|8
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Венеция
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|19.
|Трапани
|18
|3
|6
|9
|19 - 33
|15
|20.
|Ливорно
|18
|3
|2
|13
|13 - 27
|11
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