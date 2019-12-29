Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Ренато Кури
Венеция
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Amara Konate
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =6 -6Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца
Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево
Венеция Последние 20 матчей: +4 =8 -8Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция
Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|18
|13
|4
|1
|30 - 9
|43
|2.
|Порденоне
|1:0
|19
|10
|4
|5
|27 - 23
|34
|3.
|Читтаделла
|0:0
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|4.
|Кротоне
|0:0
|19
|8
|5
|6
|28 - 22
|29
|5.
|Перуджа
|0:0
|19
|7
|7
|5
|24 - 24
|28
|6.
|Асколи
|18
|8
|3
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Фрозиноне
|0:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 17
|27
|9.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|10.
|Салернитана
|0:1
|19
|7
|5
|7
|26 - 24
|26
|11.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Специя
|1:0
|18
|6
|6
|6
|21 - 19
|24
|13.
|Пиза
|0:0
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|14.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|15.
|Юве Стабия
|0:0
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|16.
|Кремонезе
|0:1
|18
|5
|6
|7
|13 - 20
|21
|17.
|Козенца
|0:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 21
|21
|18.
|Венеция
|0:0
|19
|4
|8
|7
|17 - 22
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|19
|3
|7
|9
|19 - 33
|16
|20.
|Ливорно
|18
|3
|2
|13
|13 - 27
|11
Загрузка...