Италия: Серия B 2019-2020

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Перуджа
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Венеция
0' 18'
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
6
Filippo
Sgarbi
25
Nicola
Falasco
3
Mardochee
Nzita
14
Николусси-Кавилья
Ханс
4
Marco
Carraro
23
Marcello
Falzerano
11
Буонаюто
Кристиан
10
Драгомир
Влад
9
Йемелло
Пьетро
12
Леццерини
Лука
33
Лакичевич
Иван
3
Nicolo
Casale
13
Marco
Modolo
32
Pietro
Ceccaroni
16
Luca
Antonio
Fiordilino
8
Калигара
Фабрицио
23
Youssef
Maleh
28
Капелло
Алессандро
24
Бокалон
Риккардо
9
Монтальто
Адриано
Перуджа
4-3-2-1
Венеция
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Трапани 2:2 Перуджа Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Кремонезе 2:1 Перуджа Перуджа 2:2 Козенца
Сассуоло 1:2 Перуджа Перуджа 3:1 Пескара Порденоне 3:0 Перуджа Перуджа 0:2 Читтаделла Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево
Венеция Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Венеция 1:2 Читтаделла Юве Стабия 2:0 Венеция Венеция 0:0 Специя Пескара 2:2 Венеция
Венеция 0:2 Беневенто Эмполи 1:1 Венеция Венеция 1:0 Ливорно Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция 2:3 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Венеция Серия B Венеция 3:0 Перуджа Серия B Перуджа 1:1 Венеция Серия B
Венеция 1:0 Перуджа Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 18 13 4 1 30 - 9 43
2. Порденоне 1:0 19 10 4 5 27 - 23 34
3. Читтаделла 0:0 19 8 6 5 21 - 20 30
4. Кротоне 0:0 19 8 5 6 28 - 22 29
5. Перуджа 0:0 19 7 7 5 24 - 24 28
6. Асколи 18 8 3 7 27 - 22 27
7. Фрозиноне 0:0 19 7 6 6 22 - 17 27
8. Виртус Энтелла 0:0 19 7 6 6 18 - 17 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 0:1 19 7 5 7 26 - 24 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 1:0 18 6 6 6 21 - 19 24
13. Пиза 0:0 19 6 6 7 24 - 24 24
14. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
15. Юве Стабия 0:0 19 6 4 9 20 - 28 22
16. Кремонезе 0:1 18 5 6 7 13 - 20 21
17. Козенца 0:0 19 4 9 6 22 - 21 21
18. Венеция 0:0 19 4 8 7 17 - 22 20
19. Трапани 0:0 19 3 7 9 19 - 33 16
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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