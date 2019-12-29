Италия: Серия B 2019-2020

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Читтаделла
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Domenico Frare
16'
1
Палеари
Альберто
2
Christian
Mora2
15
Domenico
Frare
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Davide
Diaw
17
Marco
Rosafio
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
27
Эрамо
Мирко
23
Паолуччи
Андреа
14
Сеттембрини
Андреа
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
18
Claudio
Morra
Читтаделла
4-3-1-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

13'
0:1
Domenico Frare

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана
Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Виртус Энтелла: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Виртус Энтелла 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 2:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 18 13 4 1 30 - 9 43
2. Порденоне 1:0 19 10 4 5 27 - 23 34
3. Читтаделла 0:0 19 8 6 5 21 - 20 30
4. Кротоне 0:0 19 8 5 6 28 - 22 29
5. Перуджа 0:0 19 7 7 5 24 - 24 28
6. Асколи 18 8 3 7 27 - 22 27
7. Фрозиноне 0:0 19 7 6 6 22 - 17 27
8. Виртус Энтелла 0:0 19 7 6 6 18 - 17 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 0:1 19 7 5 7 26 - 24 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 1:0 18 6 6 6 21 - 19 24
13. Пиза 0:0 19 6 6 7 24 - 24 24
14. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
15. Юве Стабия 0:0 19 6 4 9 20 - 28 22
16. Кремонезе 0:1 18 5 6 7 13 - 20 21
17. Козенца 0:0 19 4 9 6 22 - 21 21
18. Венеция 0:0 19 4 8 7 17 - 22 20
19. Трапани 0:0 19 3 7 9 19 - 33 16
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    ГООООООООЛ - Domenico Frare очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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