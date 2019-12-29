Италия: Серия B 2019-2020
Читтаделла
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Виртус Энтелла
0:1
13' Гол в свои воротаDomenico Frare
16
Вита
Алессио
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
29 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Венеция 1:2 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кьево Асколи 1:0 Читтаделла Читтаделла 4:3 Салернитана
Фиорентина 2:0 Читтаделла Кротоне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Пиза Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =5 -7Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Виртус Энтелла: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|18
|13
|4
|1
|30 - 9
|43
|2.
|Порденоне
|1:0
|19
|10
|4
|5
|27 - 23
|34
|3.
|Читтаделла
|0:0
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|4.
|Кротоне
|0:0
|19
|8
|5
|6
|28 - 22
|29
|5.
|Перуджа
|0:0
|19
|7
|7
|5
|24 - 24
|28
|6.
|Асколи
|18
|8
|3
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Фрозиноне
|0:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 17
|27
|9.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|10.
|Салернитана
|0:1
|19
|7
|5
|7
|26 - 24
|26
|11.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Специя
|1:0
|18
|6
|6
|6
|21 - 19
|24
|13.
|Пиза
|0:0
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|14.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|15.
|Юве Стабия
|0:0
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|16.
|Кремонезе
|0:1
|18
|5
|6
|7
|13 - 20
|21
|17.
|Козенца
|0:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 21
|21
|18.
|Венеция
|0:0
|19
|4
|8
|7
|17 - 22
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|19
|3
|7
|9
|19 - 33
|16
|20.
|Ливорно
|18
|3
|2
|13
|13 - 27
|11
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