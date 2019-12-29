Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Дачия-Арена
Кремонезе
1:0
10' ГолЧурриа Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Mattia Ronco
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Nadir ZorteaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне
Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи
Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|18
|13
|4
|1
|30 - 9
|43
|2.
|Порденоне
|1:0
|19
|10
|4
|5
|27 - 23
|34
|3.
|Читтаделла
|0:0
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|4.
|Кротоне
|0:0
|19
|8
|5
|6
|28 - 22
|29
|5.
|Перуджа
|0:0
|19
|7
|7
|5
|24 - 24
|28
|6.
|Асколи
|18
|8
|3
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Фрозиноне
|0:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 17
|27
|9.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|10.
|Салернитана
|0:1
|19
|7
|5
|7
|26 - 24
|26
|11.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Специя
|1:0
|18
|6
|6
|6
|21 - 19
|24
|13.
|Пиза
|0:0
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|14.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|15.
|Юве Стабия
|0:0
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|16.
|Кремонезе
|0:1
|18
|5
|6
|7
|13 - 20
|21
|17.
|Козенца
|0:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 21
|21
|18.
|Венеция
|0:0
|19
|4
|8
|7
|17 - 22
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|19
|3
|7
|9
|19 - 33
|16
|20.
|Ливорно
|18
|3
|2
|13
|13 - 27
|11
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