Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
10' Гол
Чурриа Патрик
17'
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
30
Roberto
Zammarini
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
10
Кьяретти
Лукас
9
Luca
Strizzolo
13
Чурриа
Патрик
16
Агацци
Микаэль
20
Luca
Ravanelli
15
Бьянкетти
Маттео
26
Терранова
Эмануэле
21
Nadir
Zortea
4
Арини
Мариано
6
Густафссон
Самуэль
17
Мильоре
Франческо
7
Пикколо
Антонио
18
Francesco
Deli
30
Чераволо
Фабио
Порденоне
4-3-1-2
Кремонезе
3-4-2-1

Ход матча

10'
Чурриа Патрик
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Салернитана 4:0 Порденоне Порденоне 2:1 Асколи Козенца 1:2 Порденоне Порденоне 1:0 Кротоне
Пиза 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Перуджа Виртус Энтелла 1:1 Порденоне Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи
Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Кремонезе 0:2 Порденоне Лега Про Порденоне 1:1 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:0 Кремонезе Лега Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 18 13 4 1 30 - 9 43
2. Порденоне 1:0 19 10 4 5 27 - 23 34
3. Читтаделла 0:0 19 8 6 5 21 - 20 30
4. Кротоне 0:0 19 8 5 6 28 - 22 29
5. Перуджа 0:0 19 7 7 5 24 - 24 28
6. Асколи 18 8 3 7 27 - 22 27
7. Фрозиноне 0:0 19 7 6 6 22 - 17 27
8. Виртус Энтелла 0:0 19 7 6 6 18 - 17 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 0:1 19 7 5 7 26 - 24 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 1:0 18 6 6 6 21 - 19 24
13. Пиза 0:0 19 6 6 7 24 - 24 24
14. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
15. Юве Стабия 0:0 19 6 4 9 20 - 28 22
16. Кремонезе 0:1 18 5 6 7 13 - 20 21
17. Козенца 0:0 19 4 9 6 22 - 21 21
18. Венеция 0:0 19 4 8 7 17 - 22 20
19. Трапани 0:0 19 3 7 9 19 - 33 16
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Чурриа Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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