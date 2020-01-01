Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
5' Гол
Mitchell Duke
19' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
1:1
21' Гол
Scott Neville
33'
1
Лопар
Даниэль
4
Макгоуан
Дилан
34
Циглер
Патрик
6
Юрман
Мэттью
21
Tarek
Elrich
7
Mitchell
Duke
22
Nick
Sullivan
9
Мюллер
Николай
5
Георгиевски
Даниэль
35
Mohamed
Adam
14
Майер
Александр
21
Jamie
Young
4
Daniel
Bowles
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Jack
Hingert
8
Jacob
Pepper
26
О'Ши
Джеймс
2
Scott
Neville
30
Mirza
Muratovic
20
Aaron
Amadi
Holloway
10
Инман
Брэдден
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

Ход матча

5'
Mitchell Duke
(Мюллер Николай)
1:0
19'
 
О'Ши Джеймс
21'
1:1
Scott Neville
(О'Ши Джеймс)

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 11 9 1 1 26 - 11 28
2. Мельбурн Сити 11 6 1 4 22 - 18 19
3. Перт Глори 11 5 3 3 21 - 12 18
4. Вестерн Юнайтед 12 5 2 5 15 - 15 17
5. Аделаида Юнайтед 10 5 0 5 18 - 16 15
6. Веллингтон Феникс 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 12 4 3 5 14 - 17 15
8. Мельбурн Виктори 11 3 3 5 11 - 15 12
9. Сентрал Кост Маринерз 10 3 1 6 9 - 17 10
10. Брисбен Роар 1:1 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Ньюкасл Джетс 10 2 3 5 11 - 21 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...