Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Bankwest Stadium
Брисбен Роар
1:0
5' ГолMitchell Duke
19' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
1:1
21' ГолScott Neville
21
Tarek
Elrich
35
Mohamed
Adam
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Tarek ElrichПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Mohamed AdamНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Йебоа КвамеПолузащитник
-
31 Noah Pagden
-
-
-
-
33 Tate Russell
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Jack HingertПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Jake McGingЗащитник
-
13 Маук СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
Ход матча
5'
1:0
19'
21'
1:1
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|3.
|Перт Глори
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|4.
|Вестерн Юнайтед
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|5.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|0
|5
|18 - 16
|15
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|8.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|3
|1
|6
|9 - 17
|10
|10.
|Брисбен Роар
|1:1
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
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