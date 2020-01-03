Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
3:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
5' Гол
Макларен Джейми
29' Желтая карточка
Виндбихлер Рихард
2:0
36' Гол
Adrian Luna
3:0
44' Гол
Макларен Джейми
51' Желтая карточка
Valentino Yuel
65' Желтая карточка
Nathaniel Atkinson
3:1
75' Пенальти
Бериша Бесарт
78' Красная карточка
Harrison Delbridge
3:2
79' Пенальти
Диаманти Алессандро
84' Желтая карточка
Adrian Luna
85' Желтая карточка
Scott Jamieson
90' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
90'+6
23
Бузанис
Деян
13
Nathaniel
Atkinson
40
Виндбихлер
Рихард
22
Гуд
Кёртис
3
Scott
Jamieson
10
Беренге
Флорен
6
Брилланте
Джошуа
11
Нун
Крэйг
20
Adrian
Luna
19
Lachlan
Wales
9
Макларен
Джейми
1
Курто
Филип
21
Паскуали
Себастьян
4
Эндрю
Дуранте
15
Jonathan
Aspropotamitis
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
27
Jerry
Skotadis
12
Dario
Jertec
9
Apostolos
Stamatelopoulos
18
Бериша
Бесарт
7
Valentino
Yuel
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед

Ход матча

5'
Макларен Джейми
1:0
29'
Виндбихлер Рихард
 
36'
Adrian Luna
(Нун Крэйг)
2:0
44'
Макларен Джейми
(Adrian Luna)
3:0
46'
Harrison Delbridge
Виндбихлер Рихард
 
51'
 
Valentino Yuel
54'
 
Thiel Iradukunda
Dario Jertec
65'
Nathaniel Atkinson
 
70'
Гриффитс Ростин
Беренге Флорен
 
71'
 
Joshua Cavallo
Apostolos Stamatelopoulos
71'
 
Dylan Pierias
Valentino Yuel
75'
3:1
Бериша Бесарт
78'
Harrison Delbridge
 
79'
3:2
Диаманти Алессандро
84'
Adrian Luna
 
85'
Scott Jamieson
 
87'
Геллоуэй Скотт
Lachlan Wales
 
90'
 
Эндрю Дуранте

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 11 9 1 1 26 - 11 28
2. Мельбурн Сити 12 7 1 4 25 - 20 22
3. Перт Глори 11 5 3 3 21 - 12 18
4. Вестерн Юнайтед 13 5 2 6 17 - 18 17
5. Аделаида Юнайтед 10 5 0 5 18 - 16 15
6. Веллингтон Феникс 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Вестерн Сидней Уондерерс 12 4 2 6 14 - 18 14
8. Мельбурн Виктори 11 3 3 5 11 - 15 12
9. Брисбен Роар 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Сентрал Кост Маринерз 10 3 1 6 9 - 17 10
11. Ньюкасл Джетс 10 2 3 5 11 - 21 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...