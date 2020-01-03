Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
3:2
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Вестерн Юнайтед
1:0
5' ГолМакларен Джейми
29' Желтая карточкаВиндбихлер Рихард
2:0
36' ГолAdrian Luna
3:0
44' ГолМакларен Джейми
51' Желтая карточкаValentino Yuel
65' Желтая карточкаNathaniel Atkinson
3:1
75' ПенальтиБериша Бесарт
78' Красная карточкаHarrison Delbridge
3:2
79' ПенальтиДиаманти Алессандро
84' Желтая карточкаAdrian Luna
85' Желтая карточкаScott Jamieson
90' Желтая карточкаЭндрю Дуранте
23
Бузанис
Деян
22
Гуд
Кёртис
11
Нун
Крэйг
20
Adrian
Luna
- Основной состав
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгПолузащитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Yaya Dukuly
-
30 Moudi Najjar
-
46 Joe Gauci
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Connor PainЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
-
28 Oskar Dillon
-
-
-
-
30 Ryan Scott
Ход матча
5'
1:0
36'
2:0
44'
3:0
51'
75'
3:1
79'
84'
85'
90'
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерн Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|2.
|Мельбурн Сити
|12
|7
|1
|4
|25 - 20
|22
|3.
|Перт Глори
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|4.
|Вестерн Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|5.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|0
|5
|18 - 16
|15
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|8.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|9.
|Брисбен Роар
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|3
|1
|6
|9 - 17
|10
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
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