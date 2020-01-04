Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Вестпак
Сентрал Кост Маринерз
1:0
13' ГолХупер Гэри
23' Желтая карточкаКлисби Джек
2:0
29' ГолБолл Дэвид
39' Желтая карточкаKye Rowles
6
Пейн
Тим
88
Хупер
Гэри
15
Kye
Rowles
27
Lewis
Miller
10
Оар
Томас
29
Jair
I
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
32 Sam Sutton
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Kye RowlesЗащитник
-
27 Lewis MillerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оар ТомасПолузащитник
-
29 Jair IНападающий
- Запасные игроки
-
12 Adam PearceВратарь
-
16 Dylan FoxЗащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paul Okon
Ход матча
13'
1:0
23'
29'
2:0
39'
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =1 -11Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|2.
|Мельбурн Сити
|12
|7
|1
|4
|25 - 20
|22
|3.
|Перт Глори
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|4.
|Веллингтон Феникс
|2:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|5.
|Вестерн Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|6.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|0
|5
|18 - 16
|15
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|8.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|9.
|Брисбен Роар
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:2
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
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