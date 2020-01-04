Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
13' Гол
Хупер Гэри
23' Желтая карточка
Клисби Джек
2:0
29' Гол
Болл Дэвид
39' Желтая карточка
Kye Rowles
45'
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
10
Давила
Улисес
8
Cameron
Devlin
5
Штайнманн
Матти
21
Маккоуотт
Каллум
9
Болл
Дэвид
88
Хупер
Гэри
1
Биригитти
Марк
2
Гордон
Зигги
4
Eun-Sun
Kim
15
Kye
Rowles
27
Lewis
Miller
6
Giancarlo
Gallifuoco
18
Стенснесс
Джанни
3
Клисби
Джек
11
Да
Силва
Даниэль
10
Оар
Томас
29
Jair
I
Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз

Ход матча

13'
Хупер Гэри
(Пейн Тим)
1:0
23'
 
Клисби Джек
29'
Болл Дэвид
(Пейн Тим)
2:0
39'
 
Kye Rowles

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 11 9 1 1 26 - 11 28
2. Мельбурн Сити 12 7 1 4 25 - 20 22
3. Перт Глори 11 5 3 3 21 - 12 18
4. Веллингтон Феникс 2:0 12 5 3 4 18 - 15 18
5. Вестерн Юнайтед 13 5 2 6 17 - 18 17
6. Аделаида Юнайтед 10 5 0 5 18 - 16 15
7. Вестерн Сидней Уондерерс 12 4 2 6 14 - 18 14
8. Мельбурн Виктори 11 3 3 5 11 - 15 12
9. Брисбен Роар 11 3 3 5 12 - 17 12
10. Сентрал Кост Маринерз 0:2 11 3 1 7 9 - 19 10
11. Ньюкасл Джетс 10 2 3 5 11 - 21 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Kye Rowles получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Болл Дэвид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Клисби Джек получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Хупер Гэри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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