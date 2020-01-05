Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
1:2
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
1:0
18' Гол
Балотелли Марио
35' Желтая карточка
Кистана Андреа
40' Красная карточка
Кистана Андреа
1:1
42' Пенальти
Иммобиле Чиро
43' Желтая карточка
Тонали Сандро
47' Желтая карточка
Балотелли Марио
56' Желтая карточка
Раду Стефан
57' Желтая карточка
Пароло Марко
57' Желтая карточка
Бизоли Димитри
65' Желтая карточка
Хони Родригес
72' Желтая карточка
Катальди Данило
86' Желтая карточка
Чансельор Джон
1:2
90' Гол
Иммобиле Чиро
90'+5
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
28
Ромуло
Соуза
7
Шпалек
Николас
45
Балотелли
Марио
11
Торрегросса
Эрнесто
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Брешия
4-3-1-2
Лацио
3-4-1-2

Ход матча

18'
Балотелли Марио
(Сабелли Стефано)
1:0
35'
Кистана Андреа
 
40'
Кистана Андреа
 
42'
1:1
Иммобиле Чиро
42'
Мангравити Массимилиано
Торрегросса Эрнесто
 
43'
Тонали Сандро
 
46'
Вивиани Маттиа
Шпалек Николас
 
47'
Балотелли Марио
 
56'
 
Раду Стефан
57'
 
Пароло Марко
57'
Бизоли Димитри
 
59'
 
Хони Родригес
Раду Стефан
59'
 
Катальди Данило
Пароло Марко
65'
 
Хони Родригес
72'
 
Катальди Данило
77'
 
Андерсон Андре
Лулич Сенад
81'
Семприни Алессандро
Тонали Сандро
 
86'
Чансельор Джон
 
90'
1:2
Иммобиле Чиро
(Кайседо Фелипе)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 22
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия
Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия
Лацио Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус
Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио

Последние игры между собой

Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лацио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:0 Брешия Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
2. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 17 10 5 2 33 - 17 35
5. Аталанта Заявка 17 9 4 4 43 - 25 31
6. Кальяри Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
7. Парма Заявка 17 7 4 6 24 - 20 25
8. Наполи Заявка 17 6 6 5 27 - 22 24
9. Болонья Заявка 17 6 4 7 27 - 29 22
10. Торино Заявка 17 6 3 8 22 - 26 21
11. Милан Заявка 17 6 3 8 16 - 24 21
12. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
13. Сассуоло Заявка 17 5 4 8 29 - 29 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 17 4 5 8 21 - 28 17
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 3 11 12 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 2 5 10 17 - 35 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 1:2 Лацио
Брешия
1.4% (2)
Ничья
5.5% (8)
Лацио
93.1% (135)
1:2 Lazio
44.1% (64)
0:2 Lazio
22.8% (33)
1:3 Lazio
13.8% (20)
0:1 Lazio
7.6% (11)
0:3 Lazio
4.1% (6)
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