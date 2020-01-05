Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
1:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Лацио
1:0
18' ГолБалотелли Марио
35' Желтая карточкаКистана Андреа
40' Красная карточкаКистана Андреа
1:1
42' ПенальтиИммобиле Чиро
43' Желтая карточкаТонали Сандро
47' Желтая карточкаБалотелли Марио
56' Желтая карточкаРаду Стефан
57' Желтая карточкаПароло Марко
57' Желтая карточкаБизоли Димитри
65' Желтая карточкаХони Родригес
72' Желтая карточкаКатальди Данило
86' Желтая карточкаЧансельор Джон
1:2
90' ГолИммобиле Чиро
28
Ромуло
Соуза
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Salvatore Lanna
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
49 Силва ЖоржеЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
35'
40'
42'
1:1
43'
47'
56'
57'
57'
65'
72'
86'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 22
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +7 =2 -11Парма 1:1 Брешия Брешия 0:2 Сассуоло Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия
Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия
Лацио Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ювентус 1:3 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Ренн 2:0 Лацио Лацио 3:1 Ювентус
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Лацио: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|43 - 25
|31
|6.
|Кальяри
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 20
|25
|8.
|Наполи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 29
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 26
|21
|11.
|Милан
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|16 - 24
|21
|12.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|29 - 29
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 28
|17
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|17.
|Лечче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 35
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|17 - 35
|11
Брешия
1.4% (2)
Ничья
5.5% (8)
Лацио
93.1% (135)
1:2 Lazio
44.1% (64)
0:2 Lazio
22.8% (33)
1:3 Lazio
13.8% (20)
0:1 Lazio
7.6% (11)
0:3 Lazio
4.1% (6)
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