Италия: Серия A 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лацио имеет хороший шанс забить.

43' Рефери не любит споров - именно за это Тонали Сандро сейчас получил желтую

43' Мангравити Массимилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки!

39' Лацио имеет хороший шанс забить.

37' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Иммобиле Чиро наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

37' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Корреа Хоакин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Кистана Андреа получил желтую карточку от судьи

35' Лацио имеет хороший шанс забить.

35' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Раду Стефан из команды Лацио пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

34' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Брешия совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

33' Лулич Сенад из команды Лацио пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Хорошая попытка от Кайседо Фелипе , был неплохой удар, но вратарь спас

32' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Тонали Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кистана Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Брешия

26' Матею Алеш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Брешия

21' Лаццари Мануэль из команды Лацио делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

18' Г О О О О Л - Балотелли Марио изменил счет на табло!

18' Луис Фелипе ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

17' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Удар от ворот произведет Брешия

14' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лулич Сенад , обходя своих соперников

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Торрегросса Эрнесто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Корреа Хоакин из команды Лацио пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Лацио имеет хороший шанс забить.

8' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Лацио имеет хороший шанс забить.

6' Хорошо играет на выходе Стракоша Томас - мяч в ее руках

5' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брешия начинает с центра поля