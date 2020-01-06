Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Удинезе вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Ласанья Кевин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

95' Удар от ворот произведет Лечче

95' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Де Пауль Родриго из команды Удинезе очень довольна голом и не может остановить празднование. Рефери не видит другого пути, кроме как дать ей желтую.

88' Г О О О О Л - Де Пауль Родриго изменил счет на табло!

88' Хорошие скиллы дриблинга показывает Де Пауль Родриго , обходя своих соперников

88' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Удар от ворот произведет Лечче

84' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Хорошая попытка от Ла Мантия Андреа , был неплохой удар, но вратарь спас

81' Удинезе имеет хороший шанс забить.

80' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

79' Окака Стефано из команды Удинезе плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

79' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удар от ворот произведет Удинезе

77' Петриччоне Якопо не смог попасть в створ ударом издали

77' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Лечче

72' Пространство открывается для Мандрагора Роландо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

72' Плохо играет Габриэл Васконселлос - неудачный вынос, и мяч у соперниц

70' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Фалько Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Манкозу Марко наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

67' Фалько Филиппо из команды Лечче делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

66' Удар от ворот произведет Удинезе

65' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Фалько Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Лучиони Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Хорошая попытка от Бабакар Хоума , был неплохой удар, но вратарь спас

62' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Донати Джулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Удар от ворот произведет Лечче

61' Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали

61' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Лечче

58' Матч возобновлен

58' Донати Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Де Майо Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Табанелли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Манкозу Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Тахцидис Панайотис нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

50' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Удинезе , отменен из-за офсайда.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Несторовски Илья наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

46' Де Пауль Родриго из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче