Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
0:1
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Удинезе
47' Undefined phrase: football_event_Окака Стефано
0:1
88' ГолДе Пауль Родриго
89' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca Gotti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
47'
88'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 8
-
0 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +3 =6 -11Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче
Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья
Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|18
|14
|3
|1
|37 - 14
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|35 - 17
|45
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|48 - 25
|34
|6.
|Кальяри
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 27
|29
|7.
|Парма
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 26
|24
|9.
|Наполи
|0:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 23
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|28 - 30
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|12.
|Милан
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 24
|22
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|14 - 28
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|30 - 31
|19
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 29
|18
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 27
|16
|17.
|Лечче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 36
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
Лечче
26% (38)
Ничья
48.6% (71)
Удинезе
25.3% (37)
1:1 Ничья
41.8% (61)
1:2 Удинезе
15.1% (22)
2:1 Лечче
13% (19)
1:0 Лечче
11% (16)
0:1 Удинезе
7.5% (11)
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