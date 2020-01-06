Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Лечче
0:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
47' Undefined phrase: football_event_
Окака Стефано
0:1
88' Гол
Де Пауль Родриго
89' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
90'+7
21
Габриэл
Васконселлос
7
Донати
Джулио
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
39
Дель
Орко
Кристиан
4
Петриччоне
Якопо
77
Тахцидис
Панайотис
23
Табанелли
Андреа
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
30
Бабакар
Хоума
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
38
Мандрагора
Роландо
6
Фофана
Секо
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
Лечче
4-3-1-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

47'
 
Окака Стефано
65'
 
Ласанья Кевин
Несторовски Илья
69'
Фариас Диего
Табанелли Андреа
 
75'
 
Пуссетто Игнасио
Сема Кен
80'
Ла Мантия Андреа
Бабакар Хоума
 
88'
0:1
Де Пауль Родриго
(Мандрагора Роландо)
89'
 
Де Пауль Родриго
90'
 
Барак Антонин
Де Пауль Родриго

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Лечче 2:3 Болонья Брешия 3:0 Лечче Лечче 2:2 Дженоа СПАЛ 2013 5:1 Лечче
Фиорентина 0:1 Лечче Лечче 2:2 Кальяри Лацио 4:2 Лечче Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Удинезе 2:1 Кальяри Ювентус 3:1 Удинезе Удинезе 1:1 Наполи Удинезе 4:0 Болонья
Лацио 3:0 Удинезе Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 2:1 Спартак Юрмала Удинезе 0:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Удинезе 2:1 Лечче Серия A Лечче 0:2 Удинезе Серия A Лечче 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Лечче Кубок
Удинезе 4:0 Лечче Серия A Удинезе 2:0 Лечче Серия A Лечче 2:2 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 18 14 3 1 37 - 14 45
2. Ювентус Заявка 18 14 3 1 35 - 17 45
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта Заявка 18 10 4 4 48 - 25 34
6. Кальяри Заявка 18 8 5 5 33 - 27 29
7. Парма Заявка 18 7 4 7 24 - 25 25
8. Торино Заявка 18 7 3 8 24 - 26 24
9. Наполи 0:1 Заявка 18 6 6 6 27 - 23 24
10. Болонья Заявка 18 6 5 7 28 - 30 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
12. Милан Заявка 18 6 4 8 16 - 24 22
13. Удинезе Заявка 18 6 3 9 14 - 28 21
14. Сассуоло Заявка 18 5 4 9 30 - 31 19
15. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 22 - 29 18
16. Сампдория Заявка 18 4 4 10 14 - 27 16
17. Лечче Заявка 18 3 6 9 22 - 36 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче 0:1 Удинезе
Лечче
26% (38)
Ничья
48.6% (71)
Удинезе
25.3% (37)
1:1 Ничья
41.8% (61)
1:2 Удинезе
15.1% (22)
2:1 Лечче
13% (19)
1:0 Лечче
11% (16)
0:1 Удинезе
7.5% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...