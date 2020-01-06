Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Фиорентина
0:1
27' ГолБенасси Марко
38' Желтая карточкаМиленкович Никола
40' Желтая карточкаМедель Гари
45' Желтая карточкаЛирола Поль
54' Желтая карточкаКасерес Мартин
69' Желтая карточкаПульгар Эрик
77' Желтая карточкаБани Маттиа
1:1
90' ГолОрсолини Риккардо
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
27'
0:1
40'
45'
54'
69'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
14 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 25
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья
Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =5 -7Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла
Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина
Последние игры между собой
Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Фиорентина: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|31 - 17
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|36 - 14
|42
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 17
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 19
|35
|5.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|45 - 25
|34
|6.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|33 - 23
|30
|7.
|Парма
|0:2 Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|8.
|Наполи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 26
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|28 - 30
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|12.
|Милан
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 24
|22
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|30 - 31
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 28
|18
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 29
|18
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 27
|16
|17.
|Лечче
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|22 - 35
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|19 - 36
|14
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
Болонья
45.5% (65)
Ничья
30.8% (44)
Фиорентина
23.8% (34)
2:1 Болонья
33.6% (48)
1:1 Ничья
25.9% (37)
1:2 Фиорентина
17.5% (25)
1:0 Болонья
10.5% (15)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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