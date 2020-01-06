Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л Орсолини Риккардо закручивает штрафной в сетку! Великолепно

92' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фиорентина

90' Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Венути Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сориано Роберто из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Песселья Херман получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

85' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Далберт Эстеван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

81' Удар от ворот произведет Болонья

81' Далберт Эстеван не смог попасть в створ ударом издали

81' Сансоне Никола из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

80' Паласио Родриго из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

80' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

79' Удар от ворот произведет Болонья

78' Пульгар Эрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Фиорентина

77' Сантандер Федерико не смог попасть в створ ударом издали

76' Болонья делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

76' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Сориано Роберто наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

73' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Далберт Эстеван из команды Фиорентина пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

72' Боатенг Кевин-Принс пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

69' Пульгар Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Паласио Родриго из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

68' Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Болонья имеет хороший шанс забить.

67' Удар от ворот произведет Фиорентина

67' Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' После штрафного удара,который нанес Сансоне Никола мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

66' Паласио Родриго из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

65' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Болонья

62' Влахович Душан не смог попасть в створ ударом издали

61' Удар от ворот произведет Фиорентина

61' Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Орсолини Риккардо из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

60' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Влахович Душан из команды Фиорентина пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

59' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

58' Удар от ворот произведет Фиорентина

58' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Фиорентина

56' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Касерес Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Кьеза Федерико из команды Фиорентина плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

53' Удар от ворот произведет Фиорентина

53' Сансоне Никола не смог попасть в створ ударом издали

52' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Фиорентина

51' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

50' Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля