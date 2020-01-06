Италия: Серия A 2019-2020

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Болонья
1:1
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
0:1
27' Гол
Бенасси Марко
38' Желтая карточка
Миленкович Никола
40' Желтая карточка
Медель Гари
45' Желтая карточка
Лирола Поль
54' Желтая карточка
Касерес Мартин
69' Желтая карточка
Пульгар Эрик
77' Желтая карточка
Бани Маттиа
1:1
90' Гол
Орсолини Риккардо
90'+6
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
13
Бани
Маттиа
4
Денсвил
Стефано
5
Медель
Гари
16
Поли
Андреа
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
24
Бенасси
Марко
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
28
Влахович
Душан
25
Кьеза
Федерико
Болонья
4-2-3-1
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

27'
0:1
Бенасси Марко
38'
 
Миленкович Никола
40'
Медель Гари
 
45'
 
Лирола Поль
54'
 
Касерес Мартин
59'
Сантандер Федерико
Поли Андреа
 
67'
 
Боатенг Кевин-Принс
Влахович Душан
69'
 
Пульгар Эрик
76'
Ольсен Андреас
Денсвил Стефано
 
77'
Бани Маттиа
 
82'
 
Венути Лоренцо
Далберт Эстеван
83'
Сванберг Маттиас
Медель Гари
 
90'
 
Чеккерини Федерико
Кастровилли Гаэтано
90'
Орсолини Риккардо
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 14 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 25
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лечче 2:3 Болонья Болонья 2:1 Аталанта Болонья 2:3 Милан Удинезе 4:0 Болонья
Наполи 1:2 Болонья Болонья 2:2 Парма Сассуоло 3:1 Болонья Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Фиорентина 1:4 Рома Фиорентина 1:1 Интер Милан Торино 2:1 Фиорентина Фиорентина 2:0 Читтаделла
Фиорентина 0:1 Лечче Верона 1:0 Фиорентина Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла Кальяри 5:2 Фиорентина Фиорентина 1:1 Парма Сассуоло 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Фиорентина: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Фиорентина 0:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Фиорентина Серия A Болонья 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Болонья Серия A
Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 18 13 4 1 31 - 17 43
2. Интер Милан Заявка 17 13 3 1 36 - 14 42
3. Лацио Заявка 17 12 3 2 40 - 17 39
4. Рома Заявка 18 10 5 3 33 - 19 35
5. Аталанта 2:0 Заявка 18 10 4 4 45 - 25 34
6. Кальяри 0:0 Заявка 18 8 6 4 33 - 23 30
7. Парма 0:2 Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
8. Наполи Заявка 17 6 6 5 27 - 22 24
9. Торино Заявка 18 7 3 8 24 - 26 24
10. Болонья Заявка 18 6 5 7 28 - 30 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
12. Милан 0:0 Заявка 18 6 4 8 16 - 24 22
13. Сассуоло Заявка 18 5 4 9 30 - 31 19
14. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 28 18
15. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 22 - 29 18
16. Сампдория 0:0 Заявка 18 4 4 10 14 - 27 16
17. Лечче Заявка 17 3 6 8 22 - 35 15
18. Брешия Заявка 18 4 2 12 16 - 31 14
19. Дженоа Заявка 18 3 5 10 19 - 36 14
20. СПАЛ 2013 Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
  • До матча
  • Фиорентина начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Фиорентина
Болонья
45.5% (65)
Ничья
30.8% (44)
Фиорентина
23.8% (34)
2:1 Болонья
33.6% (48)
1:1 Ничья
25.9% (37)
1:2 Фиорентина
17.5% (25)
1:0 Болонья
10.5% (15)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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